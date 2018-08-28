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Путин оценил сельское хозяйство и транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Президент обсудил с врио губернатором Травниковым перспективы развития региона во время своей поездки в Новосибирск.

28.08.2018 Фото: nso.ru Один комментарий

Путин оценил сельское хозяйство и транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Андрей Травников

Президент РФ Владимир Путин обсудил во вторник перспективы развития Новосибирской области с врио губернатора региона Андреем Травниковым, оценив успехи в сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре.

Путин поинтересовался у врио губернатора, какими он видит перспективы региона. «Как вы оцениваете результаты работы за это время, какие основные цели видите на ближайшую перспективу?», — спросил президент на встрече с Травниковым.

В ответ врио губернатора сказал, что острых ситуаций в регионе нет, но назвал в числе проблем положение в сельском хозяйстве, что вызвано неустойчивой погодой. «Поэтому все наши усилия сегодня направлены на формирование проектов будущего развития — это и Новосибирский научный центр, «Академгородок 2.0″, это разработка новой Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, где мы ставим перед собой цель стать столицей, лучшим регионом для проживания и ведения бизнеса за Уралом», — сказал Травников.

Как отметил глава региона, ведется работа по реализации «майского указа», взаимодействие с профильными министерствами правительства РФ в рамках разработки нацпроектов. «Для нас я считаю, что самый важный нацпроект — это «Демография и здравоохранение», и мы сегодня активно разрабатываем в том числе и региональную программу, чтобы снизить смертность по основным причинам»,- сказал он. В результате, как полагает врио губернатора, средняя продолжительность жизни должна составить 70 лет.

Говоря о ситуации в сельском хозяйстве, Путин отметил, что благодаря инициативе главы региона удалось увеличить объем вывоза зерна на экспорт из Новосибирской области в предыдущем сезоне в 21 раз – до 200 тысяч тонн. «Это хороший показатель, надеюсь, что и дальше будете продолжать поддерживать сельское хозяйство, селян», — сказал он.

Президент отметил, что власти региона уделяют внимание развитию транспортной инфраструктуры, выделив дополнительно 1,5 миллиарда рублей на строительство сельских дорог. «Это одна из проблем, которую мы должны решать повсеместно, на всей территории Российской Федерации», — сказал президент. «Постараемся вас поддерживать в развитии транспортной инфраструктуры», — добавил он.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Как? На бумаге? :-D :-D :-D Или с самолета что то заметил?

    Thumb up 3 Thumb down 0

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