Снимал деньги с пенсионера за поздравления с хорошей погодой в Бердске мобильный оператор

Снимал деньги за sms-рассылку, подключенную без ведома пенсионеров, мобильный оператор в Бердске.

Федор Чульжанов с супругой нарадоваться не могли, что выбрали в качестве именного этого, а не другого мобильного оператора.

— Нам постоянно приходили прогноз погоды, шуточки, поздравления с праздниками. Мы говорили с женой, какие хорошие и заботливые люди работают у нашего оператора. А потом, когда за три недели в июле сняли 200 рублей, поняли, что это были за шуточки и прогнозы, — рассказал 27 августа «Курьер. Среда. Бердск» Чульжанов.

Супругам Чульжановым сотовые телефоны нужны только для того, чтобы звонить и принимать звонки. Как уверял Федор Георгиевич, за все время ни он, ни его жена не отправили ни одной sms. Телефонами пользуются только они и потому подключить рассылку без их участия никто не мог. Тогда пенсионеры решили, что рассылку им подключил мобильный оператор.

Чульжанов отправился в один из бердских офисов мобильного оператора. Там он написал претензию.

«На мой мобильный телефон в течение продолжительного времени приходят эсэмэски с разными ненужными мне сообщениями (поздравления с хорошей погодой, прогнозы, шуточки и так далее). При этом с телефона снимаются деньги, разряжается аккумулятор телефона. Требую прекратить это хулиганство, вернуть все украденные деньги. За моральный ущерб заплатить в размере украденных денег».

Пенсионерам отключили рассылки. И Чульжанову даже вернули более 300 рублей. Еще и sms пришла с вопросом, доволен ли он суммой, которую ему вернули.

Федор Георгиевич советует все пенсионерам внимательно следить за счетом на своих телефонах. И если начинают сыпаться разные sms и после них рекой утекать средства с телефона, обратиться к более продвинутым родственникам, которые смогут отключить рассылки, или отправляться в офисы мобильных операторов и там блокировать ненужные sms.

С подобной проблемой столкнулась и Любовь Иванова. Она никак не могла взять в толк, почему 100 рублей на счету телефона разлетались за несколько дней, хотя этой суммы раньше ей хватало на две недели. Правда, каждый день приходили рассылки по изучению английского языка. Сказала о своей проблеме дочери. Та вошла в личный кабинет матери и не нашла никаких подключений. Отправились в офис оператора. И только там удалось услугу отключить. Каждый день за рассылку с пенсионерки снимали по 20 рублей.

Ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что с подобной проблемой к ним обращались уже не один раз.

Доказать, что услуги подключили абонентам без их ведома, невозможно, их можно подключить и случайным нажатием комбинацией клавиш, объяснила ведущий специалист-эксперт.

Людмила Щеголева советует потребителям не отвечать на приходящие sms с неизвестных номеров, и если начинают снимать больше обычного средств, сходить в офис мобильного оператора и попросить отключить рассылки.

Иногда абоненты подключают бесплатную услугу, а когда с них начинают списывать деньги, вспоминают, что бесплатная услуга была только на определенное время, и они забыли ее отключить, акцентировала Любовь Ивановна.

В основном операторы не возвращают деньги за подключенные услуги, отметила Щеголева.