Москва зеркально отреагирует на антироссийские шаги США

Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона на основе принципа взаимности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

Министр обратил внимание, что на отношениях двух стран «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США». Он отметил, что «некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах».

«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

«Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки [президент США Дональд] Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в Конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны, — продолжил Лавров. — На этом фоне не вполне последовательно ведет себя и администрация. Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях».

«Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы [имевшей место] причастности к делу Скрипалей. Причем нам сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие, — напомнил глава дипведомства. — Такие требования сложно воспринимать всерьез». По его словам, эти требования выглядят «особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия».

«Со своей стороны продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, — подчеркнул министр. — При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга».

Обвинения США в адрес бизнесмена Пригожина

Инсинуации в адрес российского бизнесмена Евгения Пригожина, который якобы повлиял на выборы в США с помощью «Агентства интернет-исследований», делают американскую политическую систему посмешищем, отметил также Лавров.

«Неужели кто-то всерьез верит, что ресторатор из России [Пригожин], размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы в такой мощной державе, как Соединенные Штаты, — сказал глава МИД РФ. — Само это предположение, на мой взгляд, выставляет на посмешище всю политическую систему США, представляя демократию там в виде карточного домика».

Министр отметил, что подконтрольное Пригожину «Агентство интернет-исследований», в адрес которого выдвигаются обвинения, оспаривает их в судах США. «На этот счет уже публично высказывался президент [РФ Владимир] Путин. Речь не идет о причастности российского государства», — указал он.

«Если переключиться на американские реалии, то мало ли чем, к примеру, занимается господин Джордж Сорос, — продолжил министр. — Попробуйте спросить Госдепартамент и в ответ услышите: это, мол, его личное дело, а американские власти к этому отношения не имеют. К тому же никаких законов он не нарушает».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что еще 20 лет назад Москва предложила обсуждение вопросов кибербезопасности на площадках ООН. «В настоящее время наша страна на различных площадках настойчиво призывает мировое сообщество принять в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, содержащую правила ответственного поведения стран в информационном пространстве, — резюмировал он. — Исходим из того, что такой документ, в частности, поставит надежный заслон на пути попыток посягать на государственный суверенитет в цифровой среде».

Новые санкции

Администрация США в понедельник ввела новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия нарушила американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех чувствительных товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

При этом Вашингтон намерен сделать ряд исключений из режима новых санкций, которые коснутся оказания гуманитарной помощи, деятельности, затрагивающей полеты в космос, а также обеспечения безопасности полетов коммерческой пассажирской авиации.

Наряду с этим закон предусматривает и угрозу применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций. Вторая часть рестрикций предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Источник: ТАСС