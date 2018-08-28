Обстреляли воинский эшелон неизвестные в Забайкалье

Неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали <…> Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись», — сказали в пресс-службе.

Представители ВВО отметили, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ».

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По данным региональных СМИ, когда на станции остановился воинский эшелон, на вокзале между военными и местными жителями произошел конфликт, два солдата получили ранения и побежали к вагону-госпиталю, а местные решили их догнать.