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Смотри, Вова, видишь — Путин!

Жители города Обь пообщались в президентом России Владимиром Путиным. (ВИДЕО НГС. Новости)

28.08.2018 Фото: стоп-кадр 2 коммент.

Смотри, Вова, видишь Путин!

Владимир Путин общается с жителями Оби

28 августа во время визита президент заехал в одну из школ в Оби. На территории школы его ждали новосибирцы. Беседу снял корреспондент НГС.

Горожане встретили главу страны аплодисментами и радостными криками. Мама или бабушка с придыханием говорит  сыну или внуку: «Тише, Вова, видишь, Путин!».

Директор школы №2 Марина Ващенко рассказала главе государства, что школа рассчитана на обучение 825 учащихся. Общая площадь здания около 20 тысяч квадратных метров, что в 12 раз больше площади приспособленного под школу здания (бывшей конторы камерального корпуса управления геодезии и картографии Новосибирской области), где дети учились раньше. Новая школа была построена за 1,5 года. Общие вложения составили 800 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, пишет РИА Новости.

В школе полноценный медблок с кабинетом врача, процедурной и кабинетом стоматолога. Есть мастерская со швейными машинками для девочек, столярная и слесарная мастерские для мальчиков, библиотека, специализированные предметные классы.
Главе государства рассказали о том, что в школе для работы детей установлен небольшой 3D-принтер.

«Хорошо. Он уже работает?», — спросил Путин. На что преподаватель технологии сказал, что оборудование практически готово, но сейчас донастраивается.
В школе есть спортивный блок, включающий класс ритмики и хореографии, бассейн с разной глубиной площадью 560 квадратных метров, зал для лечебной физкультуры, тренажерный зал, спортзал площадью 550 квадратных метров, оборудованный для занятий практически всеми видами спорта.

«Преподаватель лечебной физкультуры по первому образованию врач, а второе педагогическое», — рассказала директор школы Марина Ващенко. «Это очень хорошо», — отметил президент.

Глава государства также поинтересовался, будет ли у детей возможность заниматься на пришкольной площадке зимой, на что директор рассказала, что, безусловно, учебный процесс будет происходить в любое время года. Она отметила, что раньше школа при отсутствии современной инфраструктуры была в лидерах среди учебных заведений по лыжным гонкам. «Вероятно это потому, что не было других возможностей. Это как в Эфиопии, где проблема с транспортом, все бегают и занимают первые места», — пошутил Путин. «Теперь у вас будут и другие возможности», — отметил он.

 


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(2) Комментариев

  1. неновый

    А как же слухи что у него снайперы везде и обычному человеку приблизиться невозможно?
    Врут получается?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    царь,царь,царь =-O

    Thumb up 0 Thumb down 1

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