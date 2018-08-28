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Ростелеком в Новосибирске представил космические сервисы

«Ростелеком» подписал меморандум о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором АО «Спутниковые системы «Гонец» (дочерняя компания «Роскосмоса»).

28.08.2018 Нет комментариев

Ростелеком в Новосибирске представил космические сервисы

Передача данных по спутнику необходима для развития услуг компании, основанных на технологии интернета вещей. Подписание документа состоялась 27 августа во время VI Международного форума технологического развития «Технопром-2018» в Новосибирске.

«Ростелеком» как инфраструктурный партнер в программе «Цифровая экономика» разрабатывает цифровые инструменты, которые делают жизнь вокруг технологичнее и, как следствие, эффективнее и комфортнее. На выставке «Технопром-2018» компания представила ряд решений на базе собственной геоинформационной платформы РусГИС и спутниковых технологий: «Умный бакен», «Умный знак» и «Умные парковки».
«Умный бакен» повышает безопасность судового хода, а также экономит средства за счет уменьшения расхода топлива для рейдов бригад, обслуживающих навигационное оборудование. Сервис представляет собой специальный прибор (буй) с набором датчиков (сигнализации, изменения угла наклона) и геоинформационных сервисов, позволяющих устанавливать координаты бакенов, получать детальную информацию о происшествиях (удар, снос) и составлять мониторинг состояния проблескового фонаря. В комплект входят аккумулятор и устройства для передачи данных через GSM или спутниковые каналы связи российских операторов. Обработанная информация отображается в пользовательских приложениях и доступна судоводителям.
Еще одно решение «Ростелекома» – «Умный знак» – может стать действенным инструментом для борьбы с городскими пробками и сокращения ДТП. Городские службы с помощью цифрового сервиса будут управлять дорожной инфраструктурой из единого центра в реальном времени. Знаки способны стать разрешающими, предупреждающими или запрещающими. Любой из них может быть использован как информационное табло или светофор.

В специальном приложении водители на карте в реальном времени увидят расположение знаков, светофоров, переходов, на каких дорогах идут ремонтные работы, где образовались пробки. Решение на базе платформы РусГИС использует данные таких сервисов, как Яндекс.пробки, комплексов видеонаблюдения, фотовидеофиксации и других датчиков.

«Умная парковка» поможет эффективно использовать платные парковочные места, снизить количество «холостого» простоя. А значит, увеличит поступления в городской бюджет.
«Умные парковки» удобны и для водителей. Система покажет свободное место поблизости, но вне зоны прямой видимости, подскажет, куда повернуть. Возможность забронировать парковку в нужном месте заранее сэкономит человеку время, бензин и нервы.

«Представленные на «Технопроме» сервисы – это результат нашего сотрудничества с «Ростелекомом». Спутниковые каналы связи особенно востребованы в Сибири с ее низкой плотностью населения и территориями, где отсутствуют наземные каналы связи. Поэтому для нас Сибирь – это стратегический регион. На тех территориях, где нет сотовой связи, информацию можно будет передавать через наши стабильные защищенные каналы, – рассказывает генеральный директор АО «Спутниковые системы «Гонец» Дмитрий Баканов. – Сегодня «Умный бакен» в тестовом режиме используется на Енисее. «Умный знак» вполне может быть использован как в городах, так и на дорогах в труднодоступной местности».

«Ростелеком» развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями, чтобы создавать инновационные продукты, имеющие прикладное, практическое значение. Информатизация речного транспорта поможет возрождению отрасли. Цифровые решения для городской инфраструктуры («Умный знак, «Умные парковки», «Безопасные дороги» и так далее) сделают жизнь в городе комфортнее. С «Роскосмосом» мы создаем новые продукты, которые в том числе направлены на построение цифровой экономики в России», – отметил вице-президент-директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.


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