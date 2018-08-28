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Сибантрацит участвует в проекте «Академгородок 2.0»

«Сибантрацит», ведущий мировой производитель и экспортер высококачественного антрацита, заключил соглашение с научно-исследовательскими институтами СО РАН и ВУЗами Новосибирской области в присутствии врио губернатора Травникова А.А.

28.08.2018 Нет комментариев

Сибантрацит участвует в проекте «Академгородок 2.0»
Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Сибантрацита» Попрыгаева Анастасия Владимировна, директор НИОХ СО РАН Багрянская Елена Григорьевна, директор ИТ СО РАН Маркович Дмитрий Маркович, директор ИГД СО РАН Кондратенко Андрей Сергеевич, заместитель директора по научной работе ИНХ СО РАН Дыбцев Данила Николаевич, ректор НГТУ Батаев Анатолий Андреевич и ректор СГУГиТ Карпик Александр Петрович.

В соглашении отражены ключевые направления взаимодействия. Это фундаментальные исследования,
разработка и внедрение новых технологий и инноваций, создание образовательной инфраструктуры для подготовки специализированных кадров.

«Сибантрацит» – первая добывающая компания, которая реально вошла в проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Предприятие умеет достигать поставленных целей, является надежным партнером в развитии экономики и социальной сферы. Уверен, что это будет эффективное сотрудничество бизнеса и науки», – отметил врио Губернатора Андрей Александрович Травников.

«Вместе с учёными, Правительством Новосибирской области мы будем работать над созданием новых продуктов и технологий, образовательной инфраструктуры для подготовки горных кадров». Мы готовы предоставить финансы, человеческие ресурсы, площадки для исследований и испытаний. Надеемся получить результаты, которые которые будут интересны не только горнодобывающему сектору, но и другим отраслям нашей экономики», – прокомментировала генеральный директор «Сибантрацита» Анастасия Владимировна Попрыгаева.

Сибантрацит участвует в проекте «Академгородок 2.0»«Мы приятно удивлены, что предприятие готово поддерживать фундаментальную науку, а не только прикладные разработки. Направлений работы может быть много: исследования в областях энергетики, материаловедения, физики и электротехники. Особенно для нас интересно исследование свойств сибирского антрацита, который является уникальным по химико-физическому составу не только в России, но и в мире. Мы хотим подробнее изучить его структуру и свойства, для того, чтобы иметь чёткое представление, что из него можно с помощью нашего университета производить», – поделился планами ректор Новосибирского государственного университета
Анатолий Андреевич Батаев.

Подписанный партнерами документ был разработан при поддержке Правительства Новосибирской области, в развитие соглашения между местными угольными предприятиями с региональной властью, которое было заключено в январе 2018 года.


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