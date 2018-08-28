Путин в Новосибирске: Россия способна достичь технологического прорыва

Россия способна достичь технологического прорыва, для этого нужно объединить усилия государства, бизнеса и науки, заявил президент РФ Владимир Путин, пишут РИА Новости.

«Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — сказал Путин, выступая на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.