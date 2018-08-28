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Путин в Новосибирске: Россия способна достичь технологического прорыва

Этот прорыв стоит в числе национальных целей и приоритетов и убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса и наших людей, , заявил президент на выставке «Технопром-2018» .

28.08.2018 Фото: www.nso.ru 6 коммент.

Путин в Новосибирске: Россия способна достичь технологического прорыва

Владимир Путин на выставке в Новосибирске

Россия способна достичь технологического прорыва, для этого нужно объединить усилия государства, бизнеса и науки, заявил президент РФ Владимир Путин, пишут РИА Новости.

«Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — сказал Путин, выступая на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.

 


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    В Тыве от шаманов научился этим заклинаниям? :-D Это мы уже лет 20 слышим.

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  2. Новый мэр

    Увидел слово прорыв,дальше читать смысла нет, будет ,,опа

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Наблюдатель

    Путин в школу заезжал в Оби, а возле школы собрались люди.
    В.В. вышел к ним поговорить: https://www.youtube.com/watch?v=Ku2SbqfNisA

    — никаких актеров — обычные люди
    — Президент подходит и общается никого не боясь

    чтож, нормальный мужик оказывается

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  4. Аноним

    О каком прорыве может идти речь,если везде сокращают научных работников,лаборантов?И разработки,кроме разве что военных, не внедряются в производство.Нашим министрам проще за откаты договориться о поставках всего из того же Китая,чем напрягаться в решении вопросов развития промышленности в России.

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  5. Аноним

    Пока прорывы отмечаются лишь на коллекторах, поэтому живём в Gовне.

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