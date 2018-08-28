Путин в Новосибирске: Россия способна достичь технологического прорыва

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1415 вакансий не хватает ищущим работу в Бердске
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Экспонаты о своих выпускниках — чиновниках и депутатах хранит музыкальная школа Бердска
В Тыве от шаманов научился этим заклинаниям? Это мы уже лет 20 слышим.
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Наоборот, они у него консультировались, как заговаривать зубы народу целых 20 лет.
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Увидел слово прорыв,дальше читать смысла нет, будет ,,опа
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Путин в школу заезжал в Оби, а возле школы собрались люди.
В.В. вышел к ним поговорить: https://www.youtube.com/watch?v=Ku2SbqfNisA
— никаких актеров — обычные люди
— Президент подходит и общается никого не боясь
чтож, нормальный мужик оказывается
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О каком прорыве может идти речь,если везде сокращают научных работников,лаборантов?И разработки,кроме разве что военных, не внедряются в производство.Нашим министрам проще за откаты договориться о поставках всего из того же Китая,чем напрягаться в решении вопросов развития промышленности в России.
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Пока прорывы отмечаются лишь на коллекторах, поэтому живём в Gовне.
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