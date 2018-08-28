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На пикетах против пенсионной реформы собирали подписи активисты движения «Суть времени» в Бердске

Общественники стояли возле ДК «Родина» и памятника Ленину. Бердское отделение КПРФ проведет одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста 1 сентября.

28.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

На пикетах против пенсионной реформы собирали подписи активисты движения Суть времени в Бердске

Пикеты коммунистов против пенсионной реформы немноголюдны

Активисты бердского движения «Суть времени» в прошедшие выходные провели два одиночных пикета у ДК «Родина» и памятника Ленину. Пикетирующие призывали горожан активно выражать свою гражданскую позицию против повышения пенсионного возраста.

Замначальника управления делами бердской мэрии Марина Лаптева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что согласовывать одиночный пикет с властью Бердска не нужно.

— Инициативные граждане беседовали с мимо проходящими бердчанами, собирали подписи против пенсионной реформы, — пояснили в мэрии Бердска.

Напомним, что местной ячейке КПРФ власть Бердска пять раз отказала в проведении массового пикета возле памятника Ленину. В последний раз коммунистам предложили провести акцию возле парка Победы. Однако те решительно отказались от такого предложения и решили участвовать во всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдет в Новосибирске 2 сентября.

Лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов считает, что другое место, кроме площади у ГДК рядом с памятником вождю, неприемлемо для протестных акций, поскольку «на задворках» пикетировать не имеет смысла — задача оповестить о несогласии как можно больше людей, раздать агитационные материалы.

— Сколько нас поедет в Новосибирск, пока точно не могу сказать. Думаю, не больше 10 человек. Там все будут, нас и приглашали на этот митинг. Но мы намерены провести одиночные пикеты в Бердске 1 сентября в центре и у «Родины», там где пройдут праздничные мероприятия, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов.

Отметим, что на одиночные пикеты разрешения власти не требуется.

Напомним, что в первый раз власть Бердска отказала коммунистам в проведении акции протеста против повышения пенсионного возраста у памятника Ленина в центре города на 11 часов 17 августа. Организаторы перенесли пикет на 16.00, но и в это время место у памятника было занято. Третий отказ — на субботу утром. Четвертый — на понедельник, 20 августа, в 11.00.


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