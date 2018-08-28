«Единая Россия» меняет куратора сентябрьских выборов в регионах

Заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России», глава управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов, который курирует в партии выборы в регионах, может уйти с этого поста. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двоих близких к администрации президента собеседников. Возможным поводом источники называют итоги выборов в Иркутской области.

Парфенов направлял политтехнологов на выборы губернатора в Иркутской области в 2015 году, на которых победу одержал Сергей Левченко, а также на выборы в региональный парламент в 2018 года, с которыми «у партии тоже проблемы», отмечают «Ведомости». По словам собеседников издания в администрации и ЕР, партия впервые с 2007 года может уступить по итогам голосования первое место КПРФ.

Как рассказал близкий к Кремлю источник, увольнять Парфенова собирались еще после выборов 2015 года, но тогда его «отстоял» занимавший пост секретаря генсовета ЕР Сергей Неверов. Снова этот вопрос могут поднять после выборов 9 сентября: ситуация будет зависеть от показателей партии на выборах и «видения этого в руководящих инстанциях».

Близкий к руководству ЕР собеседник сказал, что Парфенов свой пост покидать не собирается и что слухи о его отставке появляются «периодически». Сам Парфенов заявил, что информация о его уходе не соответствует действительности.

На пост Парфенова, как стало известно собеседникам «Ведомостей», рассматривают кандидатуру главы исполкома московской ЕР Олега Смолкина. Как отметил близкий к администрации президента человек, Смолкин «сам был политтехнологом и вел кампании с начала 2000-х гг., ему тесно в Москве». Второй собеседник добавил, что Смолкин — «настоящий» политтехнолог с опытом «в полях», а Парфенов — более «кабинетный человек».