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4 млрд рублей направят на развитие туризма в России

Предполагается обустроить инфраструктуру туристических объектов, повысить квалификацию персонала отрасли, субсидировать предпринимателей, занятых на туристическом рынке.

28.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

4 млрд рублей направят на развитие туризма в России

Пока не всё гладко в российском туризме

На продвижение туризма в России в ближайшие семь лет потратят более 4 млрд рублей, из которых 2,5 млрд планируется выделить из федерального и региональных бюджетов. Об этом говорится в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», с которой ознакомились «Известия».

На информационную пропаганду и распространение социальной рекламы о туризме в России по всему миру и внутри страны запланировали истратить около 2,2 млрд рублей.

Также в целях привлечения туристов будут организованы различные туристские форумы, выставки и другие подобные мероприятия, на которые предполагается израсходовать 1,4 млрд рублей.

Расходы на «создание конкурентоспособного цифрового контента» составят 402 млн рублей, из которых большая часть будет выделена из федерального бюджета.

По мнению экспертов, реклама может стать эффективным способом продвижения, особенно на фоне мирового интереса к России после чемпионата мира по футболу в 2018 году, однако она должна осуществляться продуманно и в комплексе с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры в местах отдыха.

Согласно концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», утвержденной правительством в мае этого года, предполагается в том числе обустроить инфраструктуру туристических объектов, повысить квалификацию персонала отрасли, субсидировать предпринимателей, занятых на туристическом рынке.

В процессе реализации федеральной программы планируется увеличить рост совокупного туристского потока по России на 28%.

Источник: Известия


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