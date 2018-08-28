Экспонаты о своих выпускниках — чиновниках и депутатах хранит музыкальная школа Бердска

Музей истории музыкальной школы был создан директором музыкальной школы Ниной Соболевской и преподавателем Тамарой Лапиной в 2004 году.

— Концепция музея включает в себя несколько направлений. История школы в лицах: руководители учреждения, этапы развития школы, концертно-просветительская деятельность, достижения школы за период деятельности и школа сегодня, — рассказывает Нина Соболевская.

Первая экспозиция — это фотографии из жизни школы, которые сейчас собраны в панно.

Как отмечает Тамара Лапина, основная часть музея — история школы в лицах. Каждая история — это собранные по крупицам рассказы о тех людях, которые стояли у истоков организации детской музыкальной школы и внесли неоценимый вклад в ее становление и развитие.

Ряд стендов посвящен истории школы, распахнувшей свои двери в 1947 году. В то время это был маленький деревянный домик в старом Бердске. Сейчас то место покоится на дне Обского водохранилища.

У истоков школы стояли учителя бердского педагогического училища Людмила Бессонова, Наталья Монбланова и Иван Иванов. В музее можно увидеть их фото и ознакомиться с их деятельностью в разные периоды развития школы.

На момент открытия контингент учащихся — 30 человек по классу скрипки, фортепиано и баяна.

В 60-е годы в школе было уже 13 преподавателей и свыше сотни учеников. Сейчас число учеников насчитывает более 400.

Один из стендов музея рассказывает о Белле Арбит. Тамара Николаевна, знавшая ее лично, отзывается о ней как о талантливом музыканте, педагоге, художнике, поэтессе, артистке, личности с большой буквы:

— Я ее увидела в спектакле в роли Вассы Железновой. Она и в жизни была такая. Она создала фортепианную школу, которая воспитала четыре поколения музыкантов. И сейчас, ее выпускники, — ведущие педагоги школы.

В 2010 году школе присвоено имя выдающегося композитора Георгия Свиридова.

Его отличает особый, русский стиль. Он изобрел новый в музыке жанр — музыкальная иллюстрация. В консерватории Свиридов учился у самого Шостаковича. Присвоение звания великого мастера побудило бердскую школу к более глубокому погружению в его творчество и внедрению его произведений в репертуар школы.

Бердская музыкальная школа входит в российскую ассоциацию школ им. Свиридова и тесно сотрудничает с наследником и племянником композитора Александром Белоненко. Подаренная им книга о Георгии Свиридове «Музыка как судьба» хранится в фондах музея.

Выдающие выпускники

Учащиеся бердской музыкальной школы регулярно становятся победителями на всероссийских и международных конкурсах как в России так и за рубежом. В музее бережно хранятся дипломы, памятные знаки, кубки, подарки.

Один из сувениров — бык из Испании. Его получили учащиеся вокального отделения.

Многие известные горожане учились в бердской музыкальной школе. Начальник отдела культуры Оксана Мокриенко закончила музыкалку по классу фортепиано, учились играть на баяне председатель горсовета Валерий Бадьин, депутат Владимир Голубев и лидер бердского отделения ЛДПР Игорь Горобец. Их фотографии есть в альбоме выдающихся выпускников.

Как рассказала организатор музейных мероприятий Наталья Набиуллина, сейчас в музее проходят экскурсии, выставки, чествование ветеранов и вечера, посвященные памяти ушедших. Ко дню рождения концертных коллективов и людей, причастных к жизни школы, создаются экспозиции. В этом году исполняется 45 лет народному коллективу ансамблю русских народных инструментов «Наигрыш».

По мнению организатора музея, подрастающему поколению важно знать, а взрослым помнить от тех, кто стоял у истоков школы. Для этого в школе проводятся беседы и дни открытых дверей.

— Приходя в наш музей дети получают уроки патриотизма. И ребята приятно удивляются узнав, что их преподаватель также выпускник школы. А сами выпускники признаются, что после окончания музыкальной школы они не только прекрасно овладели инструментами и научились хорошо петь, а по-другому стали смотреть на классическую музыку и лучше учиться в общеобразовательной школе. Дети, желающие учиться в школе, приходят не только приобщиться к музыкальному искусству, но и узнать о музыкальной школе, ее уникальных традициях как можно больше. Это не только храм искусства, это частичка истории города, — убеждена Тамара Лапина.