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Собака загрызла 4 кур и обиженный хозяин расстрелял соседей из двустволки в Новосибирской области

Суд признал жителя с. Завьялово виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

28.08.2018 Фото: Википедии 2 коммент.

Собака загрызла 4 кур и обиженный хозяин расстрелял соседей из двустволки в Новосибирской области

В Тогучине суд приговорил местного жителя к обязательным работам за стрельбу из ружья, сообщил сегодня, 28 августа, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Тогучинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

В суде установлено, что в обеденное время 8 апреля 2018 года осужденный распивал спиртное у себя дома по ул. Затулинка в с. Завьялово Тогучинского района. Накануне он поконфликтовал с соседями из-за того, что их собака загрызла его четырех кур.

-Используя этот малозначительный повод он решил пострелять из своего ружья и напугать, таким образом, соседей. Злоумышленник вышел на улицу и, направив ствол в сторону усадьбы дома «обидчиков», произвел один выстрел из оружия модели ИЖК 20-го калибра (длинноствольное охотничье огнестрельное оружие). Своими действиями он грубо нарушил общественный порядок, создав реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, — рассказал подробности Лямкин.

Дальнейшие хулиганские действия были пресечены сотрудниками полиции, которых вызвали соседи. Новиков вину признал в полном объеме. Суд назначил Новикову наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. Приговор суда в законную силу не вступил.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Используя этот малозначительный повод он решил пострелять из своего ружья и напугать, таким образом, соседей.»

    А если у него всего из четырех куриц всё хозяйство состояло, а он безработный? До пенсии ещё 30 лет и 3 года, а стаж 45 лет, при нынешней тотальной безработицы достижим так же, как полёт в выходные на марс, тогда что?

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