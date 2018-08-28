1415 вакансий не хватает ищущим работу в Бердске

Представитель Центра занятости населения рассказала вчера, 27 августа, на аппаратном совещании чиновников в мэрии Бердска, что на сегодняшний день в банке вакансий существует 1383 предложений о работе.

Вместе с тем, 2798 бердчан ищут работу через Центр занятости населения. 634 человека стоят на учете по безработице в бердском ЦЗН. Уровень безработицы в Бердске составляет 0,9 %, что больше на 0,1 % показателя в целом по Новосибирской области.