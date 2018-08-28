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Дожди и похолодание ожидаются в День города в Бердске

Синоптики прогнозируют плохую погоду 1 сентября в Бердске. Температура опустится до +7 градусов. Праздничную программу могут скорректировать.

28.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

Дожди и похолодание ожидаются в День города в Бердске

День города-2018 состоится при любой погоде

Синоптики обещают похолодание к официальному началу осени. 1 сентября в Бердске пройдут переменные дожди, температура воздуха составит +7 и + 9 градусов ртутного столба.

По прогнозу синоптиков сайта Gismeteo, незначительные осадки в виде дождя стоит ожидать в ночь с 31 августа на 1 сентября, днем в 13:00, 19:00 и во время, когда в Бердске прогремит праздничный салют — 22:00 часов вечера. Синоптики прогнозируют дождливый сентябрь.

Именно в 13.00 в субботу начнется главное событие Дня города — семейное застолье на площади Горького в Бердске. Не исключено, что из-за непогоды программу праздника придется корректировать.


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