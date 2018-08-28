Дожди и похолодание ожидаются в День города в Бердске

Синоптики обещают похолодание к официальному началу осени. 1 сентября в Бердске пройдут переменные дожди, температура воздуха составит +7 и + 9 градусов ртутного столба.

По прогнозу синоптиков сайта Gismeteo, незначительные осадки в виде дождя стоит ожидать в ночь с 31 августа на 1 сентября, днем в 13:00, 19:00 и во время, когда в Бердске прогремит праздничный салют — 22:00 часов вечера. Синоптики прогнозируют дождливый сентябрь.

Именно в 13.00 в субботу начнется главное событие Дня города — семейное застолье на площади Горького в Бердске. Не исключено, что из-за непогоды программу праздника придется корректировать.