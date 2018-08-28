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Сон менее 6 часов увеличивает риск инсульта и ишемической болезни

Еще больший шанс заработать эти болезни есть у тех, кто спит больше 8 часов в сутки.

28.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Сон менее 6 часов увеличивает риск инсульта и ишемической болезни

Сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта

Специалисты из Европейского общества кардиологии определили оптимальную для здоровья продолжительность сна — от шести до восьми часов в сутки, соответствующий пресс-релиз был опубликован на официальном портале сообщества.
Как отметил автор исследования доктор Эпайминондас Фонтас, на данный момент медицине мало что известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.

В ходе исследования ученые изучили взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Были проанализированы данные одиннадцати обследований более одного миллиона взрослых людей, у которых ранее не имелось проблем с сердцем. Обследованных пациентов разделили на три группы, в одной из которых люди спали более восьми часов в сутки, в другой — менее шести часов, а в третьей — от шести до восьми часов.

По итогам исследования ученые обнаружили, что сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на одиннадцать процентов, в то время как длительность сна более восьми часов — уже на 33 процента.

Таким образом, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта в течение среднего периода наблюдения, который составил около девяти с половиной лет, выяснили специалисты.
Фонтас отметил, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, однако по результатам проведенного эксперимента накопилось достаточно свидетельств того, что необходимо избегать пересыпания.
Правильный сон является важной частью здорового образа жизни, заключил ученый.

Ранее исследователи из Килского университета в Великобритании пришли к выводу, что сон длительностью более восьми часов может также навредить и человеческой психике.

Источник: РИА Новости


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