Развезут после салюта в День города гостей праздника в Бердске

1 сентября после окончания праздничного салюта в честь Дня города, который начнется в 21:55, гостей из центра по домам.

Будут добавлены дополнительные рейсы автобусов для доставки жителей Бердска в отдаленные районы города.

Об этом рассказала вчера, 27 августа, на расширенном заседании при главе Бердска начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежда Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», синоптики прогнозируют дождь как раз на время фейерверка в честь 302-го дня рождения Бердска.