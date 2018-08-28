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1415 вакансий не хватает ищущим работу в Бердске
Обстреляли воинский эшелон неизвестные в Забайкалье
Воинское звание студенты получат без службы в армии
Развезут после салюта в День города гостей праздника в Бердске
4 млрд рублей направят на развитие туризма в России
«Единая Россия» меняет куратора сентябрьских выборов в регионах
На пикетах против пенсионной реформы собирали подписи активисты движения «Суть времени» в Бердске
Экспонаты о своих выпускниках — чиновниках и депутатах хранит музыкальная школа Бердска