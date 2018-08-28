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Развезут после салюта в День города гостей праздника в Бердске

1 сентября в расписании автобусных маршрутов появятся дополнительные вечерние рейсы.

28.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

Развезут после салюта в День города гостей праздника в Бердске

Автобусы развезут по домам всех желающих бердчан

1 сентября после окончания праздничного салюта в честь Дня города, который начнется в 21:55, гостей из центра по домам.

Будут добавлены дополнительные рейсы автобусов для доставки жителей Бердска в отдаленные районы города.

Об этом рассказала вчера, 27 августа, на расширенном заседании при главе Бердска начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежда Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», синоптики прогнозируют дождь как раз на время фейерверка в честь 302-го дня рождения Бердска.

 


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