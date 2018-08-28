Похитившую более 2 млн рублей экс-чиновницу с пособниками судят в Бердске

Начался суд под председательством судьи Натальи Агеевой над бывшим руководителем ЦИМО Анной Захаровой 28 августа в Бердске. Государственным обвинителем выступает помощник прокурора Кристина Червонных.

Представитель потерпевшей стороны спикер бердского горсовета депутатов в суд не явился. Обвиняемая Анна Захарова и ее пособники Сергей Горбунов, Ника Шапран, Ирина Кращук прибыли в зал судебного заседания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Анне Захаровой инкриминируют 5 преступных эпизодов: кроме растраты в особо крупном размере ее обвиняют во вмешательстве в деятельность следствия. На скамье подсудимых 4 фигуранта.

Обвинение инкриминирует Анне Захаровой растрату и присвоение более 2 млн рублей бюджетных средств.

Первоначально руководителя ЦИМО обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Теперь на скамье подсудимых еще трое С. Горбунов, Ирина Кращук и Ника Шапран, которые проходят как пособники в растрате.

По предварительным данным, в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования Бердск выплаты стимулирующего характера (премии) руководителям учреждений муниципалитета производятся по решению главы администрации города. В то же время подозреваемая, зная об указанном порядке премирования, в период с марта 2015 года по июнь 2017-го ежемесячно издавала незаконные приказы о начислении в свою пользу за счет выделенного муниципалитетом учреждению финансирования выплат стимулирующего характера.

Захаровой вменяют четыре факта растраты. Обвинение полагает, что помимо премий себе, экс-чиновница с помощью пособников растратила из бюджета еще более 1 млн рублей. Кращук, Горбунов и Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда.

Таким образом, в период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Зазарова похитила 56 211 рублей, прокомментировала Белова.

Кроме этого Анне Захаровой вменяют вмешательство в деятельность следователя.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Как отметила Анна Белова, бердская власть пока не завила гражданский иск. Представлять потерпевшую сторону в суде назначили спикера совета депутатов Бердска Валерия Бадьина. Обвинение заявило о допросе 32 свидетелей.

В начале судебного заседания Ника Шапран попросила разрешения суда дополнительно кроме адвоката Шатиловой допустить в суд в качестве защитника Евгения Балыбина, профессионального юриста, который бесплатно предложил свою помощь. Суд в ходатайстве отказал. Но присутствовать на судебных заседаниях Балыбину разрешили.

Обвинительное заключение по пяти эпизодам зачитала помощник прокурора Кристина Червонных.

По второму эпизоду в деле о растрате в особо крупном размере пособником фигурирует родной брат экс-начфина Ирины Вагнер, осужденной за халатность, Сергей Горбунов, работающий в компании «2ГИС». Ежемесячно по фиктивным договорам за оказание транспортных услуг на его счет перечислялись деньги. Средствами обвиняемый в пособничестве распорядился по своему усмотрению.

В третьем эпизоде фигурирует Анна Захарова и Ника Шапран, сотрудница одной из новосибирских фирм.

По четвертому эпизоду в качестве пособника проходит медсестра-косметолог отеля «Крона» Ирина Кращук. В феврале 2016 года Анна Захарова фиктивно устроила ее на работу в ЦИМО в качестве ведущего специалиста.

После прочтения обвинительного заключения судья спросила обвиняемых, признают ли они себя виновными. Ни Захарова, ни Шапран, ни Горбунов, ни Кращук не признали своей вины.

Прокурор предъявил иск всем фигурантам уголовного дела: Анна Захарова должна возместить причиненный ущерб в размере 1,1 млн рублей по эпизоду, связанному с начислением премий. По фиктивному трудоустройству Захаровой будут предъявлены субсидиарные иски вместе с пособниками.

Судебные слушания отложили до 7 сентября. В этот день будут допрошены потерпевший, подсудимые и исследованы материалы по делу.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подсудимая Шапран написала жалобу прокурору, где сообщает, что ее устроил в ЦИМО бывший первый вице-мэр Александр Тужик.