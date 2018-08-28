Дачные автобусы переходят на осенний график движения в Бердске

С сентября меняется время выходов автобусов по дачным направлениям, об этом сообщила сегодня, 27 августа, на совещании чиновников начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.

— День становится короче и дачные автобусы будут заканчивать свой маршрут чуть раньше, чем в летнее время, — сообщила Надежда Валерьевна.

По ее словам, на каждом из семи дачных маршрутов, существующих в Бердске, произошло свое сокращение. Например, из СНТ «Родничок» последний автобус будет выезжать в город не в 19.20, как летом, а на час раньше. В этом дачном обществе нет света, поэтому время перенесли. По «Веге1 и 2» время сократили на полчаса. Натяна призывает дачников быть внимательными, следить за расписанием, которое, наверняка, разместят на остановках, чтобы не пропустить последний автобус в город.

Ходить муниципальный транспорт по дачным направлениям будет до 15 октября.