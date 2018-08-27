Спасибо вам, земляки, за неравнодушие!

В рубрику «Сообщи свою новость» написалаСпасибо вам, земляки, за неравнодушие! В нашу семью пришла беда — тяжело заболела моя сестра, но пришедший по вызову врач отказалась лечить ее без результатов флюорографии и осмотра гинеколога. 10 дней мы пытались самостоятельно облегчить ее боли, но без точного диагноза ничего не смогли сделать. Вызов скорой тоже не дал результата — хоть немного, но она все-таки двигалась. Воспаление суставов — не относится к стационарному заболеванию. Пришлось ехать в поликлинику. Конечно, преодолеть поликлиническое крыльцо она не смогла и упала на асфальт прямо во дворе городской поликлиники. Спасибо двум молодым женщинам, помогавшим мне поднять ее и дотащить до скамейки! Спасибо старшей сестре поликлиники, предоставившей мне, пусть не очень приспособленную для не ходячих больных, но все-таки какую-никакую коляску. Огромное спасибо мужчине, который с огромным трудом докатил мою сестру до кабинета флюорографии и очень переживал потом, как же с справлюсь с этой коляской без посторонней помощи. Спасибо молодым парням и женщинам буквально донесшим тяжело больного человекадо рентген аппарата. К моему большому сожалению, мои дорогие неравнодушные земляки, я не знаю ваших имен. Но без вас нам было бы не справиться. Сейчас у нас уже есть лечение и, надеюсь, все будет хорошо. Благодаря вам!