Спасибо вам, земляки, за неравнодушие!

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Назначить лечение без обследования это было бы преступлением со стороны врача.Могли бы и родственников привлечь к помощи.А старшая медсестра в поликлинике просто чудо-всегда готова прийти на помощь
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В моем посту нет ни слова упрека в сторону врачей. Они работают в невыносимых условиях. Вызванный нами врач за 4 часа должен посетить 22 пациента. В таких условиях невозможно оказать хоть какую-то посильную помощь. Врач скорой помощи тоже не мог нам помочь в силу своих полномочий. Все что я хотела — высказать благодарность всем людям, которые нам помогли.
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а родственников мы привлекли — это Я
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