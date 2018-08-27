КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комнатную на Микрорайоне,57
Продам 1-ю квартиру на Кристальная,57
продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На 168 человек умерло больше, чем родилось в Бердске

Путин в Кемерове: программу расселения ветхого жилья продолжим

Не замечают финансовые траты большинство россиян

Перестали бороться за снос новостройки у парка Победы жители соседних домов в Бердске

Продают квартиру ради лечения в Китае дочери с ДЦП жители Искитима

Платить за информацию о преступниках начала полиция

Мэр Бердска поставил ультиматум: Я запрещаю какие-либо автоответчики!

Рост акцизов на бензин с 1 января 2019 года объявило правительство

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Перекопали объездные пути для бесплатного проезда в парк отдыха «Чайка» в Бердске

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Спасибо вам, земляки, за неравнодушие!

К моему большому сожалению, мои дорогие неравнодушные земляки, я не знаю ваших имен. Но без вас нам было бы не справиться. Сейчас у нас уже есть лечение и, надеюсь, все будет хорошо. Благодаря вам!

27.08.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Ермакова Ирина:
Спасибо вам, земляки, за неравнодушие! В нашу семью пришла беда — тяжело заболела моя сестра, но пришедший по вызову врач отказалась лечить ее без результатов флюорографии и осмотра гинеколога. 10 дней мы пытались самостоятельно облегчить ее боли, но без точного диагноза ничего не смогли сделать. Вызов скорой тоже не дал результата — хоть немного, но она все-таки двигалась. Воспаление суставов — не относится к стационарному заболеванию. Пришлось ехать в поликлинику. Конечно, преодолеть поликлиническое крыльцо она не смогла и упала на асфальт прямо во дворе городской поликлиники. Спасибо двум молодым женщинам, помогавшим мне поднять ее и дотащить до скамейки! Спасибо старшей сестре поликлиники, предоставившей мне, пусть не очень приспособленную для не ходячих больных, но все-таки какую-никакую коляску. Огромное спасибо мужчине, который с огромным трудом докатил мою сестру до кабинета флюорографии и очень переживал потом, как же с справлюсь с этой коляской без посторонней помощи. Спасибо молодым парням и женщинам буквально донесшим тяжело больного человека
до рентген аппарата. К моему большому сожалению, мои дорогие неравнодушные земляки, я не знаю ваших имен. Но без вас нам было бы не справиться. Сейчас у нас уже есть лечение и, надеюсь, все будет хорошо. Благодаря вам!


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как нынче дела с грибами? На три недели запоздает запуск дренажных колодцев в Бердске Россию раздробят на 14 макрорегионов по образу Дальнего Востока и Северного Кавказа

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Назначить лечение без обследования это было бы преступлением со стороны врача.Могли бы и родственников привлечь к помощи.А старшая медсестра в поликлинике просто чудо-всегда готова прийти на помощь

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • ирина ермакова

      В моем посту нет ни слова упрека в сторону врачей. Они работают в невыносимых условиях. Вызванный нами врач за 4 часа должен посетить 22 пациента. В таких условиях невозможно оказать хоть какую-то посильную помощь. Врач скорой помощи тоже не мог нам помочь в силу своих полномочий. Все что я хотела — высказать благодарность всем людям, которые нам помогли.

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% - только с 5 по 9 июня!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика