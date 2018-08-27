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Как нынче дела с грибами?

Куда можно съездить — поискать в окрестностях или поехать куда подальше, например, в Караканский бор?

27.08.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вершинин:

Как нынче дела с грибами? Может, кто поделится информацией о том, как нынче обстоят дела с урожаем грибов?
Куда можно съездить — поискать в окрестностях или поехать куда подальше, например, в Караканский бор?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    а у нас в рязани грибы с глазами, их едят они глядят

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  2. Аноним

    они все червитошные

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