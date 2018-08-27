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Как нынче дела с грибами? Может, кто поделится информацией о том, как нынче обстоят дела с урожаем грибов?

Куда можно съездить — поискать в окрестностях или поехать куда подальше, например, в Караканский бор?