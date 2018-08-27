Путин в Кемерове: программу расселения ветхого жилья продолжим

Программа расселения из аварийного жилья в регионах будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с работниками угольного разреза «Черниговец» в Кемерове. О проблеме расселения одного из аварийных домов в городе рассказал Путину участник этой беседы, пожаловавшись на то, что «дом расселили, а квартир на всех не хватило, две семьи остались».

«Мы эту программу будем продолжать, Кемерово — это один их тех регионов, где эта проблема большая, застарелая», — сказал Путин. При этом он отметил, что в области «расселили достаточно много аварийного жилья, и мы это будем продолжать».

Комментируя ситуацию, о которой президенту рассказал рабочий, Путин заверил, что «две квартиры — это не такая большая проблема для Кемеровской области», передает ТАСС. «С апреля 2018 года и по настоящий момент [врио губернатора Сергею] Цивилеву удалось полностью расчистить финансовый баланс области, теперь баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми и банковскими учреждениями, и возможности бюджета наращиваются. Поэтому, думаю, две квартиры — это не проблема», — пояснил президент.

Путин сообщил также, что врио губернатора в целом наметил в регионе и «серьезные вложения в сфере дорожного строительства».

Цивилев, который также принимал участие в беседе, заверил, что квартиры будут представлены, «даже можно не сомневаться». «Ему даже не нужно помогать из Москвы — сам все сделает», — отметил на это Путин.

Нерешенные жилищные проблемы рабочих не отпускали российского президента. Так, 21-летний Дмитрий признался, что в шесть лет лишился обоих родителей, но квартиру так и не получил и уже долгие годы снимает жилье в Кемерове. Теперь у него уже есть семья и маленькая дочь. Врио губернатора Сергей Цивилев взял контактные данные рабочего и пообещал решить квартирный вопрос. «Видите, как удачно получилось», — прокомментировал Путин.

Он поинтересовался, сколько детей у молодого человека, тот сказал, что воспитывает дочь. «Ну, надо еще <…>. С учетом того, что квартира будет», — отметил президент.