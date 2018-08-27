Перестали бороться за снос новостройки у парка Победы жители соседних домов в Бердске

Бесперспективной называют юристы борьбу за снос новостройки по ул. Спортивной, 15, в Бердске. Инициативная группа жителей дома №13, выступавшая с 2016 года против строительства рядом со своим жильем 9-этажки, уже использовала все методы и ресурсы. И теперь бердчане уверены, что бороться дальше с бюрократической машиной бессмысленно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», когда в 2015 году проходили публичные слушания по новостройке, жителей соседних домов об этом не известили. Они узнали что участок, где находились детская и спортивная площадки для клуба «Орленок» и детворы с их дворов, предназначен под строительство, когда он уже был продан. Бердчане стали писать жалобы во все инстанции. Но летом 2017 года строительство все же началось.

Застройщик игнорировал предписания мэрии, замечания министерства строительства, которое подавало на него в суд. Суд отказал минстрою в иске.

Инициативная группа обратилась за помощью к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, который рекомендовал мэру Бердска Евгению Шестернину обратится к застройщику, чтобы тот остановил строительство до разрешения ситуации. Немного позже, когда Травников посещал Бердск и встретился с жителями на месте стройки, он заявил, что будет подан иск в суд в отношении решения бердского горсовета.

В конце марта в бердской горадминистрации прошли публичные слушания по изменению зонирования земельного участка под строительством 9-этажки. Статус земельного участка с территории парков и скверов поменяли на многоэтажную жилую застройку.

Инициативная группа обратилась за помощью в областную прокуратуру. Новосибирский областной суд 15 июня удовлетворил иск областной прокуратуры с требованием признать решение бердского горсовета депутатов от 25 февраля 2014 года об изменении территории зоны парков, скверов, бульваров на зону среднеэтажной жилой застройки в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивной, противоречащим отдельным нормам градостроительного кодекса РФ и недействующим с момента принятия.

Для устранения нарушений по решению суда 22 октября пройдут публичные слушания в мэрии Бердска.

В доме №13 по ул. Спортивной закончили ремонт несущих стен подвального помещения. За счет привлеченных средств. Их привлекла бердская горадминистрация. Как считают жители, по настоянию областного правительства и в частности врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

— Мы закрыли тему по сносу 9-этажки. Продолжать борьбу не имеет смысла. Если суд и все остальные проверяющие и контролирующие инстанции усмотрели только вот это нарушение и оно может быть устранено задним числом, переводят землю парков в зону жилой застройки в октябре, а дом сдадут в ноябре, что можно об этом еще говорить, — рассуждала член инициативной группы, выступавшей за снос новостройки.

По словам членов инициативной группы, до сих пор непонятно, что будет с соседними домами и с самой новостройкой после ее сдачи в эксплуатацию.

— У нас меньше опасений за наш дом, чем за новостройку. Так как все таки наш дом стоит на сваях и знающие люди объяснили, что дом №15 находится ниже, и если пойдут грунтовые воды, то они принесут больше вреда именно новостройке, — отметила бердчанка.

Теперь жители соседних домов беспокоятся, что будет с коммуникациями после введения новостройки в эксплуатацию. Ведь на сети ляжет дополнительная нагрузка. Если ухудшатся в связи с этим условия проживания, то они обещают поднять «новую волну».

Выступавшие против строительства 9-этажки рядом со своими домами бердчане непременно пойдут на публичные слушания 22 октября, чтобы поучаствовать в этом процессе.