На 168 человек умерло больше, чем родилось в Бердске
Путин в Кемерове: программу расселения ветхого жилья продолжим
Не замечают финансовые траты большинство россиян
Перестали бороться за снос новостройки у парка Победы жители соседних домов в Бердске
Продают квартиру ради лечения в Китае дочери с ДЦП жители Искитима
Платить за информацию о преступниках начала полиция
Мэр Бердска поставил ультиматум: Я запрещаю какие-либо автоответчики!
Рост акцизов на бензин с 1 января 2019 года объявило правительство
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Перекопали объездные пути для бесплатного проезда в парк отдыха «Чайка» в Бердске