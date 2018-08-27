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На 168 человек умерло больше, чем родилось в Бердске

Жениться и разводиться бердчане тоже стали реже.

27.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

На 168 человек умерло больше, чем родилось в Бердске

917 бердчан скончались в этом году

Руководитель бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус сегодня, 27 августа, привела статистику рождений и смертей с начала 2018 года.

По ее данным, 749 малышей появилось на свет в этом году. За то же время прошлого года родилось на 85 младенцев больше. В отделе ЗАГС Бердска с 1 января и по сегодняшний день зарегистрировано 917 смертей, это на 24 случая меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В этом году зарегистрировали брак 479 пар в бердском ЗАГСе, и это на 49 меньше, чем в прошлом году. Разводиться тоже стали меньше — выдано 344 свидетельств о расторжении брака.

— Это радует, — выразил свое мнение мэр Бердска Евгений Шестернин.


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