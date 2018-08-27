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Не замечают финансовые траты большинство россиян

Но при этом умеют жить по средствам, хотя считают себя финансово неграмотными.

27.08.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Не замечают финансовые траты большинство россиян

Почему россияне не считают, сколько денег тратят и зарабатывают

Большинство жителей страны считает себя финансово неграмотными. Люди не учитывают и даже не замечают, сколько они тратят. Но при этом умеют жить по средствам.
В исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Правила игры. Что мы знаем о финансовой грамотности россиян» рассматриваются следующие вопросы:

Умеют ли люди обращаться с деньгами?
Планируют ли бюджет или не замечают, сколько и куда тратят?
Знают ли, где государство дает гарантии, а где — нет?
Автор исследования, профессор ВШЭ Ольга Кузина, выделяет пять наших вредных и полезных финансовых привычек, объясняет, почему это так. И рассказывает, как некоторые из устойчивых привычек менялись за последние десять лет.

Факт первый. Россияне считают себя финансово неграмотными
Почти каждый второй россиянин считает свой уровень финансовой грамотности — неудовлетворительным.

Респонденты отвечали на вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком?», выставляя себе баллы от 1 до 5, как в школе, где 1 — это полное отсутствие знаний, а пять — отличное понимание предмета.

19% опрошенных ответили оценили свои знания на единицу, а 27% — на двойку. Большая часть — 41% респондентов — считает, что разбирается в личных финансах на тройку.

«Хорошистами» считают себя 12%. И только 1% опрошенных сказали, что отлично понимают, как обращаться с деньгами.

За последние десять лет «троечников» стало заметно больше. Десять лет назад на 7% меньше россиян назвали свои знания «удовлетворительными». И у «единичек» и «пятерок» выбыло по 1%. «Двоечников» было на 3% больше. «Хорошистов» — на 2% меньше. Из этого следует, что финансовая грамотность россиян немного подросла.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Не замечают финансовые траты большинство россиян»

    Чушь. Очень даже чувствую и замечаю.

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  2. Аноним

    А нельзя было проще сказать, не умничая? Финансовая безграмотность — это острая нехватка: свободных денег, навыков и знаний у Русских. Знаний, как из 20 тысяч рублей за месяц сделать 30 тысяч. Отсутствие финансовой защищенности и гарантий от государства. Кстати, массовое отсутствие высоких зарплат у квалифицированных работяг, а как следствие свободных денег, не позволяют , что-то откладывать, для вложения и приумножения.

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