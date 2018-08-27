Мэр Бердска поставил ультиматум: Я запрещаю какие-либо автоответчики!

Представитель РЭС Сергей Леонтьев отчитался о проделанной работе сегодня, 27 августа, перед главой Бердска Евгением Шестерниным. Он сообщил, что накануне произошло два аварийных отключения электроэнергии в Бердске. Порядка 4 часов провели без электричества две высотки в поселке Боровом, жители Юго-Западного и Южного микрорайонов.

Мэр Бердска подчеркнул, что об обстоятельствах аварии он узнал из первых уст: из-за грозы произошло автоматическое отключение электричества, благодаря этому не вышел из строя силовой кабель. Однако жители жилмасивов информацию об отключении электроэнергии получить не смогли. Евгений Шестренин указал представителю РЭС на недочеты в работе с абонентами.

— Я понимаю, что вам надоедают звонки. Я понимаю, что один диспетчер у вас. Я принял управленческое решение: посадил рядом с вашим диспетчером дежурного по городу. Горожанам не нужны автоответчики-автопилоты. Если есть авария – сообщайте. Либо передаете в автозаписи на телефон 112, но он никогда не будет работать в режиме автоответчика.

Люди набираются терпения, сутками работают, но отвечают лично каждому. Человек сидит без света, ничего не знает. Звонит по телефону, а ему говорят: «Ответьте, пожалуйста, что вас интересует?». Что за глупости?! Его интересует, что света нет. «Оставьте свою информацию» — какую информацию – что света нет? Это касается и других структур, которые у нас обеспечивают энергетикой жителей: я запрещаю какие-либо автоответчики! Когда происходит авария – набирайтесь терпения, принимайте людей, привлекайте дежурного по городу. Автоответчики не нужны людям. Это мы жителей обслуживаем, а не они нас, — поставил точку в общении с представителем РЭС Евгений Шестернин.

Мэр Бердска поставил ультиматум, что если подобная ситуация повторится еще раз и бердчане не смогут узнать о причинах аварий на сетях РЭС, то им будут приняты иные меры. Евгений Анатольевич посчитал, что нехватка людей на производстве — это не оправдание в погрешностях работы с абонентами РЭС.