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Лозунг «Россия для русских» набирает популярность

В России резко выросли ксенофобные настроения.

27.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Лозунг Россия для русских набирает популярность За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, следует из опроса «Левада-центра». Рейтинг «нежелательных» этносов возглавляют цыгане (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%). «Если в целом уровень этнофобии за год вырос на 12 п. п., то частота выбора тех или иных «нерусских» позиций увеличилась в 1,5 раза. То есть спектр неприязненного отношения расширился», – говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Объяснить рост ксенофобии, по ее мнению, можно перенаправлением на коллективного другого раздражения, вызванного недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.

Выросла (с 10 до 19%) и доля граждан, одобряющих идею «Россия для русских», которая снижалась с 2014 г. 39% опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе (больше всего таких ответов в Москве – 63%). Кроме того, с 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.

Разные объекты неприятия актуализируются в общественном мнении в зависимости от социально-политического контекста, поясняет Пипия: «Неприязнь к другим гражданам и шире – к государствам на фоне чемпионата мира по футболу демонстрировала позитивную динамику, чему косвенное свидетельство – заметное улучшение отношения к США и ЕС летом 2018 г. Эта внешняя ксенофобия в 2014–2017 гг. вытеснила этническую ксенофобию, распространенную до 2014 г. Теперь же на место негативного отношения к Западу возвращается базовая ксенофобия к этническим меньшинствам».

Можно говорить о росте ксенофобных настроений, это не случайное отклонение, подтверждает директор центра «Сова» Александр Верховский: «Возможно, это связано с ожидаемыми экономическими трудностями. Беспокойство по этому поводу могло бы проецироваться на внешнего противника, но может и на этнически других. За счет растущих антизападных настроений как раз снижался уровень этнической ксенофобии, а сейчас, видимо, потенциал канализации негативных настроений на Запад исчерпался».

С середины 1990-х гг. уровни антизападных настроений и ксенофобии зеркально отражают друг друга, поясняет эксперт: «Это может быть связано с тем, что антизападная агитация приобрела менее истеричные формы. Но дальнейший рост ксенофобии не обязателен: антизападные настроения вряд ли будут существенно понижаться, потому и места для роста этнической ксенофобии остается не так много». Запад и мигранты – два общепризнанных источника неприятностей для россиян, люди должны кому-то приписывать свои невзгоды, добавляет Верховский: «В 1990-е было виновато правительство, но на Владимира Путина вина не возлагается. А может ли популярность президента настолько снизиться, чтобы это произошло, тоже не ясно».

Источник: Ведомости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А еще вчера все было нормально.)
    Горел Центробанк,пропали Набиулина и Медведев.
    А сегодня резко выросла ксенофобия. )
    Что только не придумают,чтоб отвлечь внимание людей от пенсионной реформы…)

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