Платить за информацию о преступниках начала полиция

С 27 августа МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ вступил в силу.

Гражданин сможет получить вплоть до нескольких миллионов рублей, если предоставит «достоверную информацию, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого».

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься только после задержания, а также предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.

Тому, кто помог раскрыть преступление, сообщат о выплате не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе известят в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленных сведений.

Размер вознаграждения определяется с учетом участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления заявки.

Источник: РИА Новости