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Платить за информацию о преступниках начала полиция

Россиянин сможет получить вплоть до нескольких миллионов рубле. Но только после задержания, предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.

27.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Платить за информацию о преступниках начала полицияС 27 августа МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ вступил в силу.

Гражданин сможет получить вплоть до нескольких миллионов рублей, если предоставит «достоверную информацию, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого».

Решение о выплате вознаграждения будет приниматься только после задержания, а также предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.

Тому, кто помог раскрыть преступление, сообщат о выплате не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе известят в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленных сведений.

Размер вознаграждения определяется с учетом участия каждого из граждан в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления заявки.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну всё, сейчас начнут доносит друг на друга по поводу и без, как при Сталине. Самый простой способ зароботка — донос на репосты.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Очередной правительственный бред.

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