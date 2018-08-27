Трамп запретил официально хвалить покойного Маккейна

Сообщается, что пресс-секретарь президента США Сара Сандерс и глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли выступали за публикацию официального заявления.

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение сотрудников Белого дома опубликовать официальное заявление, в котором давалась бы высокая оценка «жизни и героизму» сенатора-республиканца Джона Маккейна, скончавшегося в субботу на 82-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, в частности, выступали за публикацию официального заявления, в котором сенатор назывался бы героем США и отмечались бы его заслуги. Первоначальный текст документа был подготовлен еще до того, как Маккейн умер в субботу. После этого Сандерс и другие сотрудники Белого дома отредактировали его и предложили окончательную версию заявления президенту.

Но Трамп отклонил эту инициативу и подчеркнул, что ограничится лишь сообщением в Twitter, в котором он принес соболезнования семье республиканца. При этом президент США не стал давать оценок деятельности законодателя. Сандерс отказалась комментировать информацию газеты.

Как правило, предшественники нынешнего президента распространяли через пресс-службу Белого дома официальные заявления в связи с кончиной выдающихся американцев. Нередко это делает и сам Трамп. Тем временем другие должностные лица США — из Белого дома и правительства — опубликовали сообщения, в которых подчеркнули заслуги сенатора перед страной.

Отношение Трампа к Маккейну

Как отмечает The Washington Post, Трамп в последнее время крайне негативно относился к Маккейну. По словам ее источников, президент постоянно говорил своим помощникам, что Маккейн ему «не друг» в связи с тем, что подрывает повестку вашингтонской администрации в Конгрессе. Кроме того, американский лидер считал, что сенатор из-за болезни должен был покинуть пост председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. Трамп в беседе с друзьями, отмечает газета, говорил, что Маккейн предал его.

Эти выходные глава государства посвятил игре в гольф, и кроме одного сообщения в Twitter никак не прокомментировал смерть законодателя. Тем не менее флаги над Белым домом были приспущены, но никаких официальных распоряжений не публиковалось. Ранее в субботу The Washington Post сообщила, что президент не собирается делать публичных заявлений по поводу Маккейна, пока тот еще жив.

Во время своей предвыборной кампании Трамп оскорбил сенатора, ветерана войны во Вьетнаме, и публично отказался извиняться перед ним. На одной из встреч с избирателями бизнесмен заявил, что вовсе не считает Маккейна героем, поскольку тот «был захвачен в плен» вьетнамцами. Он отметил, что вовсе не чувствует своей вины перед сенатором, который служил военным летчиком, был сбит над Вьетнамом и действительно провел долгое время в плену.

По данным газеты, Трамп до сих пор не сожалеет о своих словах. Кроме того, Белый дом отказался приносить извинения за советника президента Келли Сэдлер, которая, по данным американских СМИ, на закрытом заседании предложила не обращать внимания на несогласие сенатора с кандидатурой Джины Хэспел на должность директора ЦРУ, так как «он все равно умирает».

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Днем ранее его семья распространила заявление, в котором сообщалось, что сенатор принял решение прекратить лечение опухоли мозга в связи с необратимым прогрессированием заболевания.

Источник: ТАСС