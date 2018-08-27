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215 млн рублей налогов за квартиры и лечение вернут жителям Бердска

5000 деклараций на возврат налога в связи с покупкой жилья и 2500 деклараций по социальным вычетам подали бердчане в ФНС. 132 млн рублей уже вернулись к бердским налогоплательщикам.

27.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

215 млн рублей налогов за квартиры и лечение вернут жителям Бердска

Налоговики считают, что не платить налоги должно быть стыдно

Более 20 000 налоговых деклараций на доходы физических лиц поступило в этом году в межрайонную инспекцию ФНС № 3 по НСО. Это на 2,5 % больше, чем в прошлом году. Из них 8 300 — это декларации жителей города Бердск. Об этом рассказала начальник налоговой инспекции №3 Елена Перемитина, сегодня, 27 августа, на расширенном совещании при главе Бердска.

— Почти 86% от этих деклараций — это декларации на возврат налогов. Общая сумма заявленного возврата по всем декларациям — 437 миллионов рублей. Из них бердчанами заявлено на возврат налога на сумму 215 миллионов рублей. Фактически на 1 августа этого года налоговая инспекция вернула из заявленного 132 миллиона рублей. Из бюджета Бердска выделено 56 миллионов рублей, — пояснила Елена Анатольевна.

Средняя сумма возврата по декларациям составляет 30 000 рублей. Это сумма каждый год немного увеличивается. Так, в прошлом году она составляла 27 тысяч рублей. Бердчане подали 2 500  деклараций на социальные вычеты по лечению и обучению, которые составили порядка 138 миллионов рублей. Имущественные вычеты в связи с покупкой жилья заявлены более чем 5 000 жителей города Бердска.

— Эти цифры, на мой взгляд, свидетельствуют о росте благосостояния. Люди больше покупают недвижимость, больше лечатся и учат детей. Это говорит о повышении налоговой грамотности. Люди знают свои права и заявляют налог по праву, — уверена Елена Перемитина.

Начальник налоговой инспекции по Бердску заявила, что существует большой разрыв между налогом заявленным к вычету и налогом к возврату. В этом году разница составила в два раза:

— Сумма налога к доплате в целом по инспекции составила 216 миллионов к доплате налогов, из них жителями Бердска к доплате заявлено 85 %, это почти 192 миллиона рублей. При учете самой крупной декларации, в среднем на декларацию заявлено примерно 73 тысячи рублей к оплате.

Елена Перемитина отметила, что на протяжении нескольких лет инспекции не удается обеспечить 100% привлечение к предоставлению декораций всех обязанных к этому граждан:

— В этом году чуть больше трех тысяч человек обязаны представить на 1 августа декларации, из них 1900 — это бердчане. Однако предоставили их только 2720 человек. На сегодняшний день их представили только 1604 бердчан.

Елена Анатольевна пояснила, что число обязанных предоставить декларации снизилось значительно, а объясняется это изменением законодательства по доходам: за 2017 год у граждан исчезла обязанность декларировать доходы в случае, если налоговый агент не смог удержать налог.

— Сейчас эти сведения налоговый агент предоставляет в налоговую инспекцию, которая самостоятельно начисляет налог и включает эту сумму к оплате в сводное налоговое уведомление. В прошлом году эта возможность не была реализована по техническим причинам. В этом году при рассылке налоговых уведомлений тем гражданам, которым придет уведомление от налоговых агентов получат и квитанцию на оплату налога. При возникновении вопросов необходимо обращаться к налоговым агентам, — уточнила Елена Перемитина.


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