Перекопали объездные пути для бесплатного проезда в парк отдыха «Чайка» в Бердске

Перекопали все объездные пути, ведущие к зоне отдыха «Чайка» в Бердске. Теперь туда на автомобиле можно попасть только дорогой, где установлен шлагбаум, и охранник взимает плату за проезд, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Геннадий Иванов.

«Чайку» перекрыли шлагбаумом

— Я поехал за грибами. И что вижу? Перед въездом на «Чайку» поставили шлагбаум. Охранник в будке спит. Спросил у него, что и как. Он объяснил, что за въезд на территорию берется 300 рублей. Деньги собирает управление природными ресурсами. Думал проехать другой дорогой, но она оказалась перекопанной. Заметил, что в месте раскопок повреждены корни деревьев. А ведь они теперь могут и не выжить. Решил заехать через вторую «Чайку», но и там стоит шлагбаум. Как мне объяснили, что этот шлагбаум поставили лесники, — сообщил Иванов.

Разве имеет право государственное учреждение брать деньги за проезд и на каком основании, возмущен бердчанин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на зоне отдыха «Чайка» в начале июня установили шлагбаум. Платную услугу, 300 рублей за проезд на «Чайку» на автомобиле, оказывает управление природными ресурсами. Именно в ведение этой организации передали зону отдыха для наведения порядка на ней. Все полученные с автомобилистов деньги идут на обустройство зоны отдыха. Причем, бердчане имеют право заехать на «Чайку» бесплатно.

Плата по закону

По словам начальника управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, плату за въезд на территорию «Чайки» они берут на законных основаниях. Все постановления и решения по этому вопросу она перечислила в пояснительной записке прокурору Бердска по его запросу:

«Постановлением администрации города Бердска от 10.02.2016 № 288 «О предоставлении Муниципальному бюджетному учреждению «Управление природными ресурсами г. Бердска» земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование учреждению (ИНН 5445116009, КПП 544501001, ОГРН 1035404726840, адрес: 633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Пушкина, 38) предоставлен земельный участок с кадастровым номером 54:32:010766:464, площадью 63496,0 кв.м. в постоянное (бессрочное) пользование с разрешенным использованием «городские леса» с местоположением: Новосибирская область, г. Бердск, севернее ДНТ «Залив», прибрежная территории Новосибирского водохранилища.

25.03.2016 МБУ «УПР г. Бердска» получено свидетельство о государственной регистрации права на данный земельный (лесной участок) 54-54/004-54/004/0152016-832/1.

Вышеуказанный земельный участок вошел в границы Бердского муниципального лесничества Новосибирской области установленные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2016 №77.

Постановлением администрации города Бердска от 21.12.2016 №3720 утвержден лесохозяйственный регламент Бердского муниципального лесничества Новосибирской области на 2016-2024 годы. В соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ и постановлением администрации города Бердска от 02.06.2011 № 1334 определены виды разрешенного использования лесов: осуществление рекреационной деятельности.

Так как данный участок в рамках утвержденного лесохозяйственного регламента определен видом разрешенного использования: «осуществление рекреационной деятельности», в целях обеспечения устойчивого развития территории в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области, постановлением администрации города Бердска от 03.05.2017 № 1212 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 16.04.2013 № 1553 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Управление природными ресурсами г. Бердска» в новой редакции» внесены изменения:

дополнен пункт 4 раздела II «Цели и предмет деятельности бюджетного учреждения» Устава подпунктами следующего содержания:

«20) благоустройство рекреационных зон для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

21) организация регулируемых проездов, маршрутов, стоянок транспортных средств на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области;

22) прокат оборудования и инвентаря».

Постановлением администрации города Бердска от 08.08.2017 № 2223 «Об утверждении тарифа на платную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением «Управление природными ресурсами г. Бердска» учреждению утвержден тариф на проезд автомобиля в рекреационную зону отдыха «Чайка».

В соответствии со статьей 7 Лесного кодекса Российской Федерации земельный участок, включенный в границы лесничества или лесопарка, приобретает статус лесного участка.

В соответствии с частью 2 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» разработан проект освоения городских лесов на лесном участке предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «УПР г. Бердска» для осуществления рекреационной деятельности.

В соответствии со ст. 89 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», на основании заявления МБУ «УПР г. Бердска» от 16.05.2018 вх. № 202-18/УЗОюр, постановлением администрации города Бердска от 05.06.2018 № 1423 «Об утверждении заключения муниципальной экспертизы проекта освоения лесов на лесном участке площадью 6,3496 га. предоставленном в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «УПР г. Бердска» для осуществления рекреационной деятельности (положительное)» утверждено положительное заключение муниципальной экспертизы данного участка.

9 июня 2018 года МБУ «УПР г. Бердска» был установлен пропускной пункт, шлагбаум, проведена электрофикация объекта, бункер 8м3 для сбора мусора, проведена уборка территории и частичная отсыпка дороги на въездной части (за счет спонсорской помощи), так как финансирование по данному проекту в учреждении не заложено и в рамках проекта освоения лесов на лесном участке предоставленном в постоянное (бессрочное) начата деятельность».

Пять дней вывозили топляк

Дороги к «Чайке» действительно перекапывают для того, чтобы автомобили въезжали на территорию только через шлагбаум, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.

— Бердчанам мы выдаем бесплатные пропуски. И, пожалуйста, проезжайте. Это везде прописано, — отметила Шерстобитова.

Все полученные с туристов деньги идут на обустройство парка.

— Если бы видели, сколько мы этим летом мусора вывезли. Восьмикубовый бункер вывозится 3-4 раза в неделю. Такой же бункер мы поставили и в районе областного памятника природы. С 13 по 17 августа с берега Обского моря в районе «Чайки» собрали и вывезли весь топляк, — подчеркнула Светлана Васильевна.

Этим летом в зоне отдыха установили три туалета, бункер и навели порядок. На большее не хватило денег.

— У нас нет цели заниматься коммерческой деятельностью. У нас на сегодняшний день 1600 га леса и ни копейки финансирования. На какие средства мне убирать городские леса? Третий год прошу хоть какую копейку. Ведь в лесу нужно и аварийные, и сухостойные деревья убирать. Кстати, вырубкой аварийных и сухостойных деревьев на «Чайке» мы занимались в первую очередь, — пояснила начальник управления природными ресурсами.

Что касается поврежденных корней деревьев, то происходит это по вине отдыхающих, которые хотели въехать на территорию зоны бесплатно. Они растаскивали заграждающие бетонные блоки и повреждали корни, подчеркнула Светлана Васильевна. Чтобы не платить сбор, некоторые пытались проехать в объезд и застревали. Просили других автомобилистов вытащить их.

Автомобилисты уже реже приезжают на «Чайку». Купальный сезон подошел к концу. К 1 сентября территорию «Чайки» почистят в очередной раз и откроют шлагбаум.