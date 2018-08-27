Нацпороект по обучению 150 тысяч нянь ликвидирует очереди в детсады

Обучить к концу 2024 года 150 тыс. нянь и создать почти 9 тыс. домашних дошкольных групп предлагает Минтруд. Такие планы зафиксированы в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин».

Предполагается, что нуждающиеся семьи смогут получить услуги нянь бесплатно. На это, а также на подготовку специалистов предлагается в течение пяти лет потратить более 11 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. По мнению экспертов, такие меры вместе с созданием дополнительных яслей и мест в детсадах дадут возможность женщинам раньше выйти на работу и укрепить финансовую стабильность семьи.

Чиновники предлагают компенсировать нехватку мест в яслях созданием системы профобучения нянь и открытием яслей и детсадов домашнего типа. Это следует из рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин» (войдет в нацпроект «Демография»), с которой ознакомились «Известия». Документ был направлен в регионы за подписью министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

Согласно рабочей версии федерального проекта, планируется ежегодно — с 2020-го по 2024-й — обучать 30 тыс. нянь. Кроме того, около 9 тыс. женщин должны получить гранты на создание групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

В Минтруде не смогли оперативно ответить на вопрос о том, где именно планируют обучать будущих нянь. В документе указано, что на подготовку 150 тыс. специалистов и оплату их услуг для нуждающихся семей планируется потратить почти 8 млрд рублей из федерального бюджета и 3,4 млрд — из региональных.

Общая сумма грантов на создание семейных детских садов до конца 2024 года может составить 5,8 млрд и 2,5 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов соответственно. Эти деньги пойдут в том числе на оформление документов и оборудование помещений.

Как стало известно ранее, к 2021 году планируется полностью ликвидировать дефицит мест в яслях. Эти же показатели вошли в рабочую версию паспорта федерального проекта. Планируется создать не менее 255 тыс. мест в яслях для детей до трех лет, еще 5 тыс. мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений.

Предполагается, что благодаря принятым мерам доля работающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста, вырастет до 68,5% к 2024 году с нынешних 65,8%.

Ранее сообщалось, что в общей сложности на нацпроект «Демография» будет выделено 3,5 трлн рублей. «Дорожные карты» по его реализации ведомства должны подготовить к 1 октября.

Очевидно, что если цель государства — помочь выйти на работу большему числу матерей, то необходима подготовка нянь, поддержала идею директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Некоторым родителям сложно далеко возить маленьких детей в ясли или сад, поэтому важно развивать негосударственный сектор, чтобы было больше групп в шаговой доступности.

Спрос на услуги по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет всегда большой, отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой. Если государство не будет решать проблему, то рынок ясельных услуг «уйдет в тень». Пока деятельность частных нянь не контролируется государством, что сказывается на качестве услуг и безопасности детей, уверены в аппарате Анны Кузнецовой.

Около 400 тыс. детей по всей России не могут попасть в ясли из-за нехватки мест, пояснила «Известиям» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Кроме того, родители часто вынуждены обращаться к услугам неквалифицированных нянь, подтвердила она. А если женщина успешно завершила курс обучения по госпрограмме и имеет соответствующий сертификат, значит, прошла проверку на профпригодность, полагает эксперт.

Детские сады семейного типа, которые располагаются преимущественно в квартирах и организуются частными предпринимателями, могут помочь государству решить не только проблему нехватки помещений, но и сократить расходы, необходимые на строительство новых яслей и детсадов, добавила Ирина Волынец.

По ее словам, законодательная возможность создания семейного детского сада, если не хватает мест в муниципальном, уже есть.

— Но часто на местах чиновники создают огромное количество преград. Как правило, они ссылаются на нехватку средств в региональном бюджете, так как зарплата няне, которая организовала семейный детский сад, поступает именно из регионального бюджета, — рассказала Ирина Волынец.

Ранее «Известия» сообщали, что в 2018 году в России должен вступить в силу профстандарт для нянь. Чтобы соответствовать ему, частным сотрудникам и детсадовским помощникам воспитателей нужно будет пройти подготовку. Их научат оказывать малышам первую помощь, следить не только за физическим, но и за психическим состоянием подопечных.

Источник: Известия