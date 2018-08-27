Обгорел на 50% при просушке погреба 36-летний житель Бердска

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По суду закрепят землю за скандальной новостройкой возле парка Победы в Бердске
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Россию раздробят на 14 макрорегионов по образу Дальнего востока и Северного Кавказа
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