Обгорел на 50% при просушке погреба 36-летний житель Бердска

В субботу, 25 августа, в реанимацию бердской ЦГБ был поступил 36-летний мужчина с серьезными ожогами. Как рассказал замначальника отдела надзорной деятельности в Бердске Руслан Безносенко, во время просушки погреба произошло воспламенение горючей жидкости, в результате чего бердчанин получил ожоги 50% тела.

Происшествие произошло в подвале дома №10/1 по ул. Ленина. По словам Безносенко, пострадавший использовал горючее и проявил неосторожность при обращении с огнем.

— Пострадавший находится в реанимации, — отметил Безносенко.

В связи с инцидентом замначальника ОНД раз напомнил о недопустимости просушки погребов и растопки печей с помощью горючих жидкостей и газов.