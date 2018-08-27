Бесплатно повезут избирателей на губернаторские выборы из отдаленных районов Бердска

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября
В мэрии Бердска утвердили графики перевозки бердчан к избирательным участкам в день выборов губернатора Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование пройдет в воскресенье 9 сентября с 8.00 до 20.00. Как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, избирателей из отдаленных районов автобусы повезут бесплатно.
Подвоз к избирательным участкам будет организован для жителей поселков Вега, Борового и Нового, микрорайонов Юго-Восточного, Белокаменного и Раздольного, а также дач в районе водозабора и для тех, кто голосует в Бердском лесхозе.
Судя по графику, автобусы будут перевозить бердчан, желающих выбрать губернатора, в промежутке времени с 9.30 до 17.00.
Участковая избирательная комиссия №1346 в здании Шахматного центра «Маэстро», ул. Вокзальная, 54
Маршрут следования: поселок Вега: остановки «Верхняя», «Цветной проспект», «Ольховая», «Весенняя», «Тенистая» — ул.Вокзальная — ул.Вокзальная, 54 (МОУ «Маэстро»)
График движения автобуса:
|Остановка «Сиреневая» п.Вега
|Ул. Вокзальная, 54
|
|9.30
|10.00
|10.30
|11.00
|11.30
|12.00
|12.30
|Обед
|Обед
|14.00
|14.30
|15.00
|15.30
|16.00
|16.30
|17.00
|
Участковые избирательные комиссии №1367 в школе № 13, ул. Лунная, 23
Маршрут следования: микрорайон Южный — микрорайон Белокаменный – ул. Лунная – ул. Космическая – школа №13
График движения автобуса:
|Школа №13
|м/н Южный
|
|9.30
|10.00
|10.30
|11.00
|11.30
|12.00
|12.30
|Обед
|Обед
|14.00
|14.30
|15.00
|15.30
|16.00
|16.30
|17.00
|
Участковые избирательные комиссии №1370 в школе № 5, Микрорайон, 52
Маршрут следования: Водозабор – СНТ «Марьин лог» – СНТ «Слава» — микрорайон Раздольный — пос. Боровой — ул. Космическая – школа №5
График движения автобуса:
|Школа №5
|Водозабор
|
|9.30
|10.00
|10.30
|11.00
|11.30
|12.00
|12.30
|Обед
|Обед
|14.00
|14.30
|15.00
|15.30
|16.00
|16.30
|17.00
|
Участковые избирательные комиссии №1351 в школе №8, ул. Котовского, 20
Маршрут следования: микрорайон Юго-Восточный (3-й проезд) — ул. Пионерская — ул. Свердлова — ул. Маяковского — ул. Озерная — ул. Кирова – школа №8
График движения автобуса:
|Школа №8
|м/н Юго-Восточный
|
|9.30
|10.00
|10.30
|11.00
|11.30
|12.00
|12.30
|Обед
|Обед
|14.00
|14.30
|15.00
|15.30
|16.00
|16.30
|17.00
|
Участковая избирательная комиссия №1358 в Бердском лесхозе, ул. Кольцова, 2
Маршрут следования: ул. Красноармейская — ул. Павлова — ул. Красная Сибирь — ул. Маяковского — ул. Павлова — ул. Боровая — ул. Толстого — ул. Кольцова, 2
График движения автобуса:
|ул. Красноармейская
|Ул. Толстого
|
|9.30
|10.00
|10.30
|11.00
|11.30
|12.00
|12.30
|Обед
|Обед
|14.00
|14.30
|15.00
|15.30
|16.00
|16.30
|17.00
|
Участковая избирательная комиссия №1327 в курорт-отеле «Сосновка», пос. Новый
Маршрут следования: ул. Железнодорожная — Новый поселок «Сосновка» — ул. Энгельса — ул. Тимирязева — ул. Большевистская, 2Б
График движения автобуса:
|ул. Большевистская
|Ул. Железнодорожная
|
|9.30
|10.00
|10.30
|11.00
|11.30
|12.00
|12.30
|Обед
|Обед
|14.00
|14.30
|15.00
|15.30
|16.00
|16.30
|17.00
|
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).
Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.