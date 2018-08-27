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Бесплатно повезут избирателей на губернаторские выборы из отдаленных районов Бердска

Подвоз к избирательным участкам организуют для жителей поселков Вега, Борового и Нового, микрорайонов Юго-Восточного, Белокаменного и Раздольного, а также дач в районе водозабора и для тех, кто голосует в Бердском лесхозе.(ГРАФИК)

27.08.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Бесплатно повезут избирателей на губернаторские выборы из отдаленных районов Бердска

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября

В мэрии Бердска утвердили графики перевозки бердчан к избирательным участкам в день выборов губернатора Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование пройдет в воскресенье 9 сентября с 8.00 до 20.00. Как сообщили в пресс-центре бердской мэрии, избирателей из отдаленных районов автобусы повезут бесплатно.

Подвоз к избирательным участкам будет организован для жителей поселков Вега, Борового и Нового, микрорайонов Юго-Восточного, Белокаменного и Раздольного, а также дач в районе водозабора и для тех, кто голосует в Бердском лесхозе.

Судя по графику, автобусы будут перевозить бердчан, желающих выбрать губернатора, в промежутке времени с 9.30 до 17.00.

Участковая избирательная комиссия №1346 в здании Шахматного центра «Маэстро», ул. Вокзальная, 54

Маршрут следования: поселок Вега: остановки «Верхняя», «Цветной проспект», «Ольховая», «Весенняя», «Тенистая» — ул.Вокзальная  —  ул.Вокзальная, 54 (МОУ «Маэстро»)

График движения автобуса:

Остановка «Сиреневая» п.Вега Ул. Вокзальная, 54
9.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед Обед
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00

Участковые избирательные комиссии №1367 в школе № 13,  ул. Лунная, 23

Маршрут следования: микрорайон Южный — микрорайон Белокаменный – ул. Лунная – ул. Космическая – школа №13

График движения автобуса:

Школа №13 м/н Южный
9.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед Обед
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00

Участковые избирательные комиссии №1370 в школе № 5,  Микрорайон, 52

 Маршрут следования: Водозабор – СНТ «Марьин лог» – СНТ «Слава» —  микрорайон Раздольный — пос. Боровой — ул. Космическая – школа №5

График движения автобуса:

Школа №5 Водозабор
9.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед Обед
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00

 

Участковые избирательные комиссии №1351 в школе №8, ул. Котовского, 20

 Маршрут следования: микрорайон Юго-Восточный (3-й проезд) — ул. Пионерская — ул. Свердлова — ул. Маяковского — ул. Озерная — ул. Кирова – школа №8

График движения автобуса:

Школа №8 м/н Юго-Восточный
9.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед Обед
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00

Участковая избирательная комиссия №1358 в Бердском лесхозе, ул. Кольцова, 2

 Маршрут следования: ул. Красноармейская — ул. Павлова — ул. Красная Сибирь — ул. Маяковского — ул. Павлова — ул. Боровая — ул. Толстого — ул. Кольцова, 2

График движения автобуса:

ул. Красноармейская Ул. Толстого
  9.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед Обед
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00  

Участковая избирательная комиссия №1327 в курорт-отеле «Сосновка», пос. Новый

 Маршрут следования: ул. Железнодорожная — Новый поселок «Сосновка» — ул. Энгельса — ул. Тимирязева — ул. Большевистская, 2Б

График движения автобуса:

ул. Большевистская Ул. Железнодорожная
  9.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед Обед
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00  

 

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).

Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.


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