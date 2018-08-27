Заемщикам присвоят персональные кредитные рейтинги

Россиянам в следующем году начнут присваивать персональный кредитный рейтинг — в силу вступят поправки в закон о кредитных историях. Банкам с ним будет проще решить, давать человеку деньги в долг или нет, а граждане смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Об этом, а также о том, как сейчас формируются финансовые «досье» жителей страны, кто имеет к ним доступ и можно ли легально исправить однажды испорченную «биографию», в интервью «РГ» рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.и бизнеса.

Об этом, а также о том, как сейчас формируются финансовые «досье» жителей страны, кто имеет к ним доступ и можно ли легально исправить однажды испорченную «биографию», в интервью «РГ» рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Что будет представлять собой рейтинг заемщика?



Николай Мясников: Это некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита.

Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. В нашей практике есть случаи, когда кредитный отчет занимал 500 страниц формата А4. А скоринг — это некая агрегированная информация, по которой человек может понять, как он выглядит в глазах кредитора. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором, который использует не только информацию из бюро, но и собственные системы оценки рисков, включающие дополнительные источники информации.

Требуется ли согласие гражданина на формирование его кредитной истории или она формируется автоматически с момента первого кредита?



Николай Мясников: Согласие на передачу кредитных историй в бюро требовалось до июля 2014 года. После законодательно были закреплены изменения, обязующие банки и микрофинансовые организации (МФО) передавать информацию о своих клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй без согласия заемщиков.

К слову, на самом деле кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но и с момента подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро.

Кредитные истории стали активно запрашивать страховщики и работодатели

Кто помимо банков имеет доступ к кредитным историям граждан, для каких целей используется информация из таких «досье»?



Николай Мясников: Несмотря на то, что кредитную историю человека, но только с его согласия, может получить любое юрлицо, в основном такими «досье» интересуются банки и МФО.

Правда, сейчас растет интерес со стороны страховых компаний. Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями. Например, у водителей, которые допускают длительные просрочки платежей по кредитам, убыток по страховым полисам каско выше в среднем на 20 процентов. А у тех, кто не платит кредиторам больше трех месяцев, — аж на 40 процентов. В принципе логично, что человек, который дисциплинированно относится к своим кредитным обязательствам, скорее всего также аккуратно ведет себя и на дороге. Для страховых компаний это оказалась очень актуальной информацией, сегодня мы уже работаем с крупными игроками, которые проверяют кредитную историю своих новых клиентов в сегменте каско, и даже готовы делать скидку обладателям хороших кредитных историй.

Инфографика: Инфографика «РГ» / Александр Чистов / Юлия Кривошапко

Еще важный момент — противодействие мошенничеству. Если клиент сильно закредитован, есть вероятность, что он может неправомерно использовать свою страховку — например, сфабриковать угон или ДТП для взыскания компенсации со страховой компании.

А работодатели интересуются?



Николай Мясников: Да, они проверяют кредитные истории сотрудников при найме на материально-ответственные или руководящие позиции. Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для махинаций.

Конечно, кредитная история не может быть основным фактором принятия решения о найме человека, но может добавить интересные штрихи к портрету кандидата. Если более половины доходов человека уходит на платежи по кредитам, то он скорее всего не способен трезво оценивать свои возможности и эффективно управлять средствами, просрочки говорят о недисциплинированности, а большое количество кредитов без платежей и частые запросы на кредиты даже могут быть сигналом о мошенничестве. Кредитная нагрузка менее 30 процентов и отсутствие просрочек свидетельствуют об ответственности человека, умении планировать и принимать взвешенные решения. Также некоторые работодатели уверены, что при прочих равных «ипотечник» будет более усердным и лояльным сотрудником.

Еще доступ к кредитным историям получили нотариусы, теперь они могут более адекватно оценивать наследственную массу. Раньше наследники очень часто узнавали о долгах только после гневных звонков коллекторов, а сейчас есть возможность получить полную информацию и принять взвешенное решение о вступлении в наследство.

Как часто и для чего люди проверяют свои кредитные истории?



Николай Мясников: Чаще всего — случайно, в основном после отказа в кредите. Каждый пятый отказ происходит именно по причине плохой кредитной истории.

Есть люди, которые могут один раз проверить кредитную историю из любопытства. Мы смотрели статистику по повторным обращениям клиентов в течение года и выяснили, что их доля не превышает 2 процентов.

Как регулярно нужно это делать?



Николай Мясников: Минимум один раз в год, хотя если человек ведет активную «кредитную» жизнь, то лучше даже чаще. Это позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории, а также вовремя обнаружить возможное кредитное мошенничество с использованием персональных данных.

Еще совет заемщикам: при полном погашении кредита обязательно запросить у банка справку об отсутствии задолженности, она может оказаться полезной при ошибках в кредитной истории и облегчит их оспаривание. В идеале через месяц после погашения кредита нужно еще раз проверить свою историю, чтобы убедиться, что там отражена актуальная информация.

Как на кредитной истории отражается банкротство заемщика?

Николай Мясников: После вступления в силу закона о банкротстве физлиц информация о несостоятельности гражданина вошла в состав кредитной истории. Интересно, что по закону гражданин должен сообщать потенциальным кредиторам о наличии факта банкротства в течение 5 лет с момента завершения процедуры, а вот в кредитной истории запись о банкротстве будет храниться не менее 10 лет.

Сама по себе она вряд ли существенно ухудшает кредитную историю, так как кредиторы все равно видят наличие серьезных проблем по другим признакам, например, по наличию длительных просрочек платежей.

Можно ли легально исправить кредитную историю?

Николай Мясников: Вопрос в том, что мы понимаем под «исправить». Если речь идет об ошибках — дважды передана информация об одном и том же кредите, наличие просрочек, которых точно не было, кредит давно закрыт, а в истории отображен как открытый, — такую информацию можно и нужно исправить. Для этого лучше обратиться напрямую в банк или МФО, которые передали неверные данные. Если кредитор не отвечает в разумные сроки, можно обратиться в бюро с заявлением о внесении изменений в кредитную историю. Бюро направит претензию источнику, по результату которой будут внесены изменения или предоставлен мотивированный отказ.

Все данные в бюро хранятся в том виде, в котором их нам передал источник. Наши сотрудники не имеют возможности самостоятельно вносить какие-либо изменения.

Если речь идет о «переписывании» кредитной истории, удаления из нее существовавших просрочек или каких-то других негативных событий, то, конечно, сделать это легально невозможно. «Купившись» на такое объявление в интернете, человек окажется жертвой мошенников.

Кредитная история — это набор фактов. Переписать ее нельзя, можно только улучшить.

Каким образом?



Николай Мясников: Начать нужно с погашения всех существующих просрочек. Обычно кредиторы оценивают историю на глубину последних 3-4 лет, так что можно просто ждать, а можно попробовать взять небольшой кредит. Проще всего заемщикам с плохой кредитной историей получить кредитную карту или POS-кредит и аккуратно его выплатить. По нашим данным, примерно 8 процентов кредитных карт в этом году были выданы заемщикам, которые имели просрочку более 90 дней за последние 3 года.

Сейчас также довольно популярна услуга по исправлению кредитной истории, которую предлагают МФО. Когда люди берут займ, выплачивают его и этим улучшают кредитную историю. Но я бы советовал заемщикам быть аккуратнее, особенно если они хотят в дальнейшем получить какой-то крупный потребительский кредит или ипотеку. Некоторые банки довольно скептически относятся к наличию информации о займах МФО в кредитной истории, особенно если они видят, что взят он был с очевидной целью «исправления репутации».

Как вы относитесь к идее включения в кредитную историю информации из альтернативных источников: госорганов, мобильных операторов, интернет-провайдеров?



Николай Мясников: На мой взгляд, это очень интересная и актуальная тема. В конце прошлого года Банк России опубликовал консультативный доклад о стратегии развития рынка бюро кредитных историй, где говорится о необходимости легализации передачи в бюро кредитных историй информации из альтернативных «некредитных» источников данных.

Пока соотношение количества и качества данных из альтернативных источников не всегда сбалансировано, а их релевантность для кредиторов зачастую вызывает вопросы. К тому же часть этих источников находится в «серой» зоне и использование информации из них несет риски как для кредитора, так и для поставщика.

Для рядового гражданина основной проблемой использования таких данных является полное отсутствие понимания, какая информация и из какого источника была использована для его оценки. Соответственно, у него нет возможности ни проверить ее достоверность, ни попытаться ее оспорить.

Но в целом идея Банка России нормализовать рынок альтернативных источников данных — правильное и своевременное решение.

Во-первых, чем проще доступ к информации, тем выше интерес людей к ней. Вместе с интересом растут финансовая грамотность и уровень ответственности. Кроме того, доступ к кредитованию получают люди без кредитной истории, которые часто воспринимаются банками как «темные лошадки». Всемирный Банк приводит данные о том, что уровень одобрения клиентам без кредитного опыта увеличивается на 10 процентов, если в состав кредитной истории включаются данные из альтернативных источников, например, история платежей телекомам, поставщикам ЖКХ, страховая история человека.

Во-вторых, чем больше у кредитора информации о клиенте, тем адекватнее он будет оценивать риски и увеличивать объемы кредитования, сохраняя приемлемое качество кредитного портфеля.

И, наконец, само государство в рамках концепции цифровой экономики заинтересовано в создании регулируемого, прозрачного и единого рынка данных, который даст возможность мониторить экономическую активность населения и бизнеса.