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ЦИК: не развешивали портреты Травникова чиновники в магазинах Бердска

Полиция провела проверку. Волонтеры просили директора одной из торговых точек в центре города разместить агитационный материал. И получили отказ.

27.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

ЦИК: не развешивали портреты Травникова чиновники в магазинах Бердска

Доска на остановке в центре Бердска

Председатель избирательной комиссии Ольга Благо ответила в письменном виде бердчанину на вопрос о том, кто развешивал портреты кандидата на пост губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в одном из магазинов Бердска.

— В соответствии с результатами проверки информации об участии сотрудников мэрии Бердска в распространении агитационных материалов установлено, что в целях оказания содействия распространения информационных материалов избирательной комиссии НСО мэрией Бердска с 6 по 8 августа была организована работа по распространению указанных информационных материалов работниками администрации Бердска вне рабочего времени, волонтерами общественной организации «Совет волонтеров города Бердска» и представителями общественных организаций, — гласит официальный ответ из избирательной комиссии региона.

Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что стал свидетелем того, как сотрудник администрации просил повесить плакат Травникова. Это произошло, по его словам, 8 августа в одном из магазинов в центре Бердска. Чиновник просил персонал магазина разместить плакаты «на предстоящие выборы за Травникова».
-Интересно было бы знать, по чьей указке это происходит? — спрашивал читатель.

Официальный ответ гласит, что по данному факту отдел МВД по городу Бердску также провел проверку. Полицейский установил, что сотрудник администрации Бердска предлагал в одном из центральных магазинов Бердска разместить плакат с информацией о выборах губернатора Новосибирской области. Директор магазина пояснил, что в связи с неполучением согласия собственника плакат с содержанием информационного характера, размещен не был. В связи с недоказанностью распространения агитационных материалов производство по делу было прекращено 18 августа.

— Члены территориальной комиссии Бердска произвели визуальный осмотр указанного магазина и установили, что никакие агитационные материалы о выборах губернатора НСО и их кандидатов в магазине не размещены. Таким образом, избирательная комиссия НСО не установила нарушений избирательного законодательства, — сообщили в облизбиркоме.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, что территориальная избирательная комиссия Бердска провела 10 августа с муниципальными служащими местной администрации совещание, в рамках которого разъяснила положения закона Новосибирской области «О выборах губернатора новосибирской области» в части возможности участия муниципальных служащих в предвыборной агитации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых из пяти выдвинутых ранее кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).

Кандидат в губернаторы, выдвинутый от партии «Зеленых» Владимир Кириллов, написал заявление о снятии своей кандидатуры. 27 июля избирком официально удовлетворил его просьбу.
Список участников выборной гонки сформирован окончательно. Травников и Савельев получили кандидатские удостоверения 30 июля, Кубанов и Михайлов — 27 июля.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.


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