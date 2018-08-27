В «Позорном полку» пронесли портреты сторонников повышения пенсионного возраста

В Комсомольске-на-Амуре прошла акция протеста против пенсионной реформы. Она называлась «Позорный полк». Ее участники прошли по улицам города с портретами членов партии «Единая Россия» и транспарантом «Они проголосовали за повышение пенсионного возраста». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Олег Паньков.

Организатором акции выступило движение «Сила народа». Власти города не согласовали активистам заявленный маршрут, однако предложили альтернативный вариант, на который организаторы согласились.

Однако незадолго до начала акции улицы по согласованному маршруту акции местные власти «решили перекопать, имитируя аварийные работы», указал Паньков. «Выкопали яму длиною в два метра, но для видимости перегородили весь проспект около дома №22, от которого должна отходить колонна демонстрантов», — написал он.

24 августа местные власти предложили организаторам акции заменить шествие митингом и перенести его в другое место. Однако 26 августа около сотни участников акции пришли на согласованное с властями место и после диалога с полицией решили провести шествие по тротуару вместо проезжей части. После окончания акции портреты единороссов сложили в картонный ящик с надписью «помойное ведро».

Правительство предложило поднять пенсионный возраст в России в середине июня. Позднее законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Второе и третье чтения запланированы на осень. Предполагается, что после переходного периода возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года (сейчас 55), а для мужчин — 65 лет (сейчас 60).

Источник: Дождь