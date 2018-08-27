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В «Позорном полку» пронесли портреты сторонников повышения пенсионного возраста

После шествия «лица» единороссов, голосовавших за пенсионную реформу, сложили в «помойное ведро». Акция, организованная движением «Сила народа», прошла в Комсомольске-на-Амуре.

27.08.2018 Фото: Олег Паньков / «ВКонтакте» 3 коммент.

В «Позорном полку» пронесли портреты сторонников повышения пенсионного возраста

Фото: Олег Паньков / «ВКонтакте»

В Комсомольске-на-Амуре прошла акция протеста против пенсионной реформы. Она называлась «Позорный полк». Ее участники прошли по улицам города с портретами членов партии «Единая Россия» и транспарантом «Они проголосовали за повышение пенсионного возраста». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Олег Паньков.

Организатором акции выступило движение «Сила народа». Власти города не согласовали активистам заявленный маршрут, однако предложили альтернативный вариант, на который организаторы согласились.

Однако незадолго до начала акции улицы по согласованному маршруту акции местные власти «решили перекопать, имитируя аварийные работы», указал Паньков. «Выкопали яму длиною в два метра, но для видимости перегородили весь проспект около дома №22, от которого должна отходить колонна демонстрантов», — написал он.

24 августа местные власти предложили организаторам акции заменить шествие митингом и перенести его в другое место. Однако 26 августа около сотни участников акции пришли на согласованное с властями место и после диалога с полицией решили провести шествие по тротуару вместо проезжей части. После окончания акции портреты единороссов сложили в картонный ящик с надписью «помойное ведро».

Правительство предложило поднять пенсионный возраст в России в середине июня. Позднее законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Второе и третье чтения запланированы на осень. Предполагается, что после переходного периода возраст выхода на пенсию для женщин составит 63 года (сейчас 55), а для мужчин — 65 лет (сейчас 60).

Источник: Дождь


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    а где портрет главного пенсионеромора, нашего альфы -перзидента?)

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      Про него как про мёртвых — или хорошо или никак. А то мигом всё шествие по тюрьмам распихают за разжигание ненависти к социальной группе «президенты» или за лайки к чему-нибудь. И там запытают до смерти. Механизм отработан. Такая «демократия» по-российски.

      Thumb up 8 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Хороший марш, интересно какое звуковое сопровождение было? :-D

    Thumb up 3 Thumb down 1

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