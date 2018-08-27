Уголовное дело после гибели 7-летней девочки в ДТП под Бердском возбудит полиция

В дорожной аварии на трассе Р-256 в Искитимский районе под Бердском погиб ребенок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из автомобилей.

В воскресенье, 26 августа, около 14.30 в Искитимском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести.

-По предварительным данным, водитель автомобиля «УАЗ Патриот», двигаясь по трассе Р-256, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Note и опрокинулся на проезжую часть. В результате столкновения погибла 7-летняя девочка, ехавшая в автомобиле «УАЗ Патриот». Также пострадали оба водителя и два пассажира, которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, — рассказали подробности в управлении МВД по Новосибирской области.

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Движение на участке трассы возле бердского поселка Вега, было затруднено несколько часов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», регулирование транспортных потоков осуществлялось экипажем ДПС ГИБДД. На место смертельной аварии выезжали несколько машин «скорой», пожарные, полицейские и спасатели.

-В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства дорожной аварии

устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в полицейском ведомстве.

По некоторым данным, погибла маленькая жительница Искитима, которая ехала в машине с бабушкой и дедушкой.