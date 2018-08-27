Кадыров: правозащитники «поднимают вой» при попытке расследования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в каком контексте было сделано заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу правозащитников, но выразил убеждение, что эти слова не могут распространяться на всех подобных деятелей.

«Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова Кадырова.

Песков призвал «дифференцировать правозащитников», заметив, что многие из них выполняют очень важные функции и пользуются заслуженным уважением, передает «Интерфакс».

«Я не знаю, была ли эта фраза выбрана из контекста», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Кадыров заявил, что родители подростков, которые 20 августа совершили сразу несколько нападений на полицейских в Чечне, несут за их поведение личную ответственность. «Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния (…), пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств. Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — написал глава Чечни в соцсети.

Вместе с тем Кадыров отметил, что ему «надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу».

В результате нападений 20 августа в Чечне пострадали пять полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил.