За полцены поедут на электричках школьники и студенты Бердска

В новом учебном году традиционно школьники и студенты, обучающиеся в областных, государственных и негосударственных образовательных учреждениях, смогут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих на территории Новосибирской области. Льгота устанавливается с 1 сентября 2018 года и будет действовать до 15 июня 2019 года. Кроме того, студентам предоставляется дополнительный льготный период с аналогичной скидкой с 16 по 30 июня 2019 года.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Также в период с 1 сентября 2018 года до 15 июня 2019 года предоставляется скидка 100% школьникам сельской местности для проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы.

Скидка 100% на проезд в течение всего календарного года предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях. Для ее получения необходимо предъявить удостоверение о праве на льготу. Для обучающихся в федеральных государственных образовательных учебных заведениях дополнительно необходимо предъявить в билетной кассе студенческий билет, сообщил Михаил Лыкосов, ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД.