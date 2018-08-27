Нейтрализатор храпа покажут Путину студенты Новосибирска

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета представят несколько прорывных инженерных разработок на VI Международном форуме технологического развития «Технопром—2018», который пройдет 27—30 августа 2018 года в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На стенде НГТУ будет представлено больше десяти инновационных проектов. Один из них — роботизированный тепличный комплекс, который создан для поддержания максимально комфортного микроклимата в теплицах. Агроробот полностью исключает участие человека в процессе выращивания рассады и овощей. Автоматическая теплица сама следит за необходимыми показателями и поддерживает их на заданном уровне, поливает, удаляет сорняки и затем собирает урожай. Разработка создана студентами НГТУ на базе Центра молодежного инновационного творчества «Лига роботов».

Сотрудники НГТУ покажут несколько медицинских разработок, выполненных в сотрудничестве с Сибирским научно-исследовательским и испытательным центром медицинской техники. В их числе магнитоэлектрическая система для ускоренного заживления ран. Аппарат создан для сокращения периода заживления ран в хирургии и травматологии, при установке имплантатов, а также при заживлении язв различного происхождения, в том числе у больных сахарным диабетом. Система мобильна и обладает возможностью комплексного воздействия на рану. Также на выставке будет представлен инновационный нейтрализатор храпа, который помогает справиться с проблемой не прерывая сна.

Кроме того, инженеры НГТУ представят магнитоэлектрическую систему для стимуляции полей памяти головного мозга в послеинсультный период и биотехническую систему для стимуляции кроветворения, которая поможет справиться с последствиями химиотерапии при онкологических заболеваниях.

Еще одна серьезная разработка — компьютерная программа для 3D-интерпретации данных электроразведки полезных ископаемых. Благодаря новым способам обработки информации программа позволяет находить месторождение, используя меньший объем данных, что позволяет экономить на дорогих геологоразведочных работах.

На стенде НГТУ будет также представлена автоматизированная детская коляска, которая поможет родителям, дедушкам и бабушкам получать больше удовольствия от прогулки с ребенком. Коляска оборудована мехатронным модулем и системой питания. Одно нажатие рычага на ручке — и коляска начинает самостоятельно двигаться, при этом везет не только ребенка, но и вещи родителей.

Сотрудники НГТУ представят также и инновационные продукты, уже внедренные в производство. Среди них — эндопротезы тазобедренных суставов из высокопрочной керамики, конструкция и технология изготовления которых разработаны в НГТУ для предприятия-производителя «НЭВЗ-Керамикс». На данный момент в России уже проведено более трех тысяч операций по установке этих имплантатов. Еще на выставке будет показан искусственный коленный сустав из инновационной керамики, производство которого также должно начаться на «НЭВЗ-Керамикс» в конце 2018 года.

В работе форуме примет участие более 100 сотрудников, студентов и аспирантов НГТУ. Представители НГТУ выступят в качестве экспертов и модераторов более чем на 40 мероприятиях в рамках форума.

Международный форум технологического развития «Технопром», проходящий ежегодно в Новосибирске — одно из крупнейших технологических мероприятий России. На нем традиционно принимают решения, влияющие на развитие экономики всей страны, выступают чиновники высшего уровня и главы компаний-лидеров реального сектора экономики, презентуются новейшие инновационные разработки и привлекаются инвестиции в создание инновационных высокотехнологичных стартапов. По сообщениям СМИ, «Технопром—2018» может посетить президент России Владимир Путин. Форум откроется 27 августа в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104). Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума до 25 августа.