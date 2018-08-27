Отчим насиловал падчерицу в течение 9 лет и получил 16 лет колонии в Новосибирской области

В Новосибирской области 40-летний мужчина осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Собранные Ордынским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 40-летнего мужчины, которому следователем было предъявлено обвинение в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

По данным следствия, в период времени с 2007-го по 2016 год мужчина, который являлся отчимом для малолетней совершал с ней насильственные действия сексуального характера.

Приговором Ордынского районного суда Новосибирской области мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.