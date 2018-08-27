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Ваше объявление появится в выделенном месте. Цена недели размещения — 50 рублей.

27.08.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

В последние годы Бердск активно застраивался новыми кварталами

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VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу.
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