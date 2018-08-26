Погибли выпавшие из катеров двое мужчин на Оби в Новосибирске

26 августа в 08:30 на телефон оперативного дежурного МАСС от отдела полиции поступила ещё одна информация о гибели на воде, пишет группа МАСС-54. Как удалось выяснить, компания из 2 мужчин и женщины отдыхала на берегу в районе ул. Водозабор, чуть выше Комсомольского железнодорожного моста. В какой-то момент, компания решила прокатиться на моторном катере. Со слов очевидцев происшествия, все они были в состоянии сильного алкогольного опьянения, кроме того управляли катером без спасательных жилетов. Катер на большой скорости налетел на мель и все трое человек оказались в воде. Погиб мужчина 1977 г.р. Другого мужчину и женщину вытащили из воды и эвакуировали обратно к берегу очевидцы трагедии. Сам катер остался дрейфовать в низ по течению. Требуется помощь спасателей в буксировке катера к берегу.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулся оперативный водный экипаж спасателей МАСС. Дрейфующий по течению пустой катер был обнаружен практически под Бугринским мостом, спасатели отбуксировали его к берегу.

Выжившие мужчина и женщина были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

25 августа в 18:45 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от очевидцев, которые увидели, как в районе Димитровского моста из лодки выпал мужчина. С их слов, когда они приблизились на своей лодке к месту происшествия, то увидели кружащуюся на одном месте моторную лодку. Мужчину они так и не обнаружили, а лодку перегнали на пожарный причал.

Незамедлительно в район Димитровского моста выдвинулся катер службы МАСС, спасатели целый час проводили поисково-спасательные работы, тщательно была осмотрена акватория реки Обь выше и ниже места происшествия, берега реки. К сожалению, поисково-спасательная операция результата не принесла, мужчина пока не найден.

В связи с низким уровнем воды в реке Обь появилось очень много мелей. Движение по реке для маломерных судов и катеров стало опасным.

Служба МАСС настоятельно рекомендует судоводителям соблюдать скоростной режим при выходе на реку, в обязательном порядке одевать спасательные жилеты, иметь при себе все необходимые документы на управление катером, воздержаться от выхода на реку в тёмное время суток.

Помните, вода не прощает ошибок! Берегите себя!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.