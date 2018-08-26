Смертельное ДТП: погибла 7-летняя девочка в столкновении УАЗа и Nissan Note на трассе Р-256 под Бердском

На трассе Р-256 столкнулись внедорожник УАЗ Патриот и хэтчбек Nissan Note сегодня, 26 августа, около 15 часов. От сильного удара Ниссан лишился передней части, а УАЗ перевернулся. ДТП произошло на 42-м километре трассы близ бердского поселка Вега.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, предварительно установлено, что водитель УАЗа допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с хэтчбеком. Погиб пассажир внедорожника — 7-летняя девочка.

Движение на участке блокировано с двух сторон. Обстоятельства происшествия уточняются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По уточнённым данным, помимо погибшей пассажирки УАЗа в аварии пострадали ещё четыре человека — водитель и пассажир внедорожника и водитель и пассажир Nissan. На место страшного ДТП выезжали несколько машин скорой помощи, пожарные и спасатели.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулировку движения.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, пробка растянулась до самого Искитима. В воскресенье примерно в 17.30 УАЗ увезли на эвакуаторе. В 18.15 «Ниссан» еще стоит на месте ДТП, затрудняя движение.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», предположительно, погибла девочка из Искитима, которая ехала в машине с бабушкой и дедушкой.