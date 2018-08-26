Смертельное ДТП: погибла 7-летняя девочка в столкновении УАЗа и Nissan Note на трассе Р-256 под Бердском
О хороших дорогах мечтают жители Нового поселка в Бердске
Пистолет «Оса» и деньги украл из Toyota Tundra в Академгородке житель Бердска
«Волга» припарковалась на крыльце женской консультации в Бердске
СМИ: Партию кокаина с логотипом «Единой России» обнаружили в Бельгии
Фотомарафон «Угадай маму и папу» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Запрещает кредитование России по новым санкциям США своим госбанкам
Вашингтон готов вновь нанести военный удар по Сирии
Хищение вещдоков по делу наркокартеля SibLabs выявил СК в ФСКН Новосибирска