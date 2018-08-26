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Пистолет «Оса» и деньги украл из Toyota Tundra в Академгородке житель Бердска

Через 7 месяцев полицейские раскрыли кражу из автомобиля на морском проспекте. У подозреваемого бердчанина изъяли похищенную травматику.

26.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Берсдк Нет комментариев

Пистолет Оса и деньги украл из Toyota Tundra в Академгородке житель Бердска

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 «Советский» управления МВД по Новосибирску задержали подозреваемого в крупной краже, совершенное 15 декабря 2017 года.Об этом сообщили 24 августа в региональном главке МВД.

Злоумышленник, проникнув в салон припаркованного у дома на Морском проспекте автомобиля Toyota Tundra, похитил оставленные хозяином документы, денежные средства и травматический пистолет «Оса». По факту кражи было возбуждено уголовное дело, причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, кражу совершил ранее не судимый 41-летний житель Бердска. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого был изъят похищенный пистолет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.


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