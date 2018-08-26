«Волга» припарковалась на крыльце женской консультации в Бердске

Припаркованную «Волгу» обнаружили у дверей женской консультации в Бердске. Каким образом он преодолел ступни, остается загадкой.

26 августа жители Бердска увидели странную картину — у входа в женскую консультацию стоял автомобиль ГАЗ-24. Для того, чтобы попасть к дверям помещения, необходимо преодолеть с десяток ступеней.

Об инциденте сообщили в «АСТ-54». Комментаторы тут же откликнулись на произошедшее и стали соревноваться в остроумии:

«Девушка на консультацию приехала», «Это он ещё с третьего этажа спустился, жену ждёт», «Ты не ты, когда не проконсультирован».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в большей части здания ЦГБ на ул. Пушкина идет ремонт. Может, кто из рабочих приехал?