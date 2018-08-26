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«Волга» припарковалась на крыльце женской консультации в Бердске

ГАЗ сумел каким-то образом преодолеть с десяток ступеней и встал прямо у дверей в поликлинику.

26.08.2018 Фото: АСТ-54 2 коммент.

 

Волга припарковалась на крыльце женской консультации в Бердске

ГАЗ-24 у дверей поликлиники на ул. Пушкина в Бердске, где идет ремонт

Припаркованную «Волгу»  обнаружили у дверей женской консультации в Бердске. Каким образом он преодолел ступни, остается загадкой.

26 августа жители Бердска увидели странную картину — у входа в женскую консультацию стоял автомобиль ГАЗ-24. Для того, чтобы попасть к дверям помещения, необходимо преодолеть с десяток ступеней.

Об инциденте сообщили в «АСТ-54». Комментаторы тут же откликнулись на произошедшее и стали соревноваться в остроумии:

«Девушка на консультацию приехала», «Это он ещё с третьего этажа спустился, жену ждёт», «Ты не ты, когда не проконсультирован».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в большей части здания ЦГБ на ул. Пушкина идет ремонт. Может, кто из рабочих приехал?


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Там где пехота не пройдёт,
    и бронепоезд не промчится,
    «Волгарь» на пу-у-у-у-у-зе проползёт,
    И ничего с ним не случится!

    %) *CRAZY* :-D :P

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  2. Аноним

    Хорошими делами в городе точно не прославиться. Чем хуже тем лучше :-D

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