Умер сенатор Джон Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года, сообщает в субботу The Hill со ссылкой на пресс-службу законодателя.

Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения.

Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами.

В 1986 году, после отставки с военной службы, Маккейн был избран сенатором от штата Аризона и переизбирался пять раз. Дважды — в 2000 и 2008 годах — принимал участие в президентских кампаниях. Руководил комитетом сената по вооруженным силам, работал также в комитетах по торговле и делам индейцев; многократно бывал во Вьетнаме, занимаясь поисками американских военнослужащих, пропавших в годы войны; благодаря его усилиям в 2005 году была принята так называемая «поправка Маккейна», осуждающая применение пыток к военнопленным, в частности, в американской тюрьме в Гуантанамо.

Источник: Интерфакс