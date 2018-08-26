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Умер сенатор Джон Маккейн

Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения.

26.08.2018 Фото: Fox News 18 коммент.

Умер сенатор Джон Маккейн

Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США в возрасте 81 года, сообщает в субботу  The Hill со ссылкой на пресс-службу законодателя.

Больше года Маккейн боролся с агрессивной формой рака мозга; накануне стало известно, что он отказался от лечения.

Несмотря на тяжелую болезнь, сенатор до последнего продолжал участвовать в политической жизни страны. В июле 2017 года, через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся на Капитолий, чтобы принять участие в обсуждении отмены реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами.
В 1986 году, после отставки с военной службы, Маккейн был избран сенатором от штата Аризона и переизбирался пять раз. Дважды — в 2000 и 2008 годах — принимал участие в президентских кампаниях. Руководил комитетом сената по вооруженным силам, работал также в комитетах по торговле и делам индейцев; многократно бывал во Вьетнаме, занимаясь поисками американских военнослужащих, пропавших в годы войны; благодаря его усилиям в 2005 году была принята так называемая «поправка Маккейна», осуждающая применение пыток к военнопленным, в частности, в американской тюрьме в Гуантанамо.

Источник: Интерфакс


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Маккейн ,антисоветчик и русофоб, умер удовлетворенным , по крайней мере , в одном — он увидел крах СССР и унижение нынешней России …

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  2. Аноним

    Кем бы ты не был по жизни, итог всегда один…

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Смотрящий

    Военный летчик, сбитый Советской ракетой — возможно поэтому и не любил Русских. Патриот своей страны.

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      Нам бы побольше таких, как Маккейн. Гляди и внешняя политика перестала бы быть, как у слюнтяев. Хоть, неофициально, и враг, но как человек достоин уважения. В отличие от большинства наших ряженых.

      Thumb up 8 Thumb down 4

  4. Вит

    Этого мизантропа черти точно будут жарить на пальмовом масле. ]:->

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Гость

    Вот так. Приходят и уходят бжезинские и маккейны, а Россия остаётся! 8)

    Thumb up 4 Thumb down 3

  6. Поросёнок Пётр

    Джон Сиднеевич Маккейн напоминал нашего Александра Владимировича Руцкого, оба воевали на никому не нужных войнах в чужих странах, оба были сбиты, оба были в плену, оба пошли в политику, оба отличались радикальными заявлениями, оба хотели стать президентами, но, Александр Владимирович в отличии от Джона Сиднеевича, эпично из политики слился и угомонился.

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  7. Аноним

    Ждем новых санкций, ведь с большой вероятностью Россия приложила к этому руку.

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  8. Поросёнок Пётр

    Маккейн конечно был лютым русофобом, только послушайте его слова.
    «Россияне заслуживают лучшего, чем Путин… Президент Путин … не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас.»
    Абсолютно не согласен с этим русофобом, россияне заслуживают Путина на все 100% ;)

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    • Вит

      Ха. Он точно так же украинцам говорил. Свергли Януковича. И что, там сейчас «справедливое, мирное и процветающее общество»? Далёк ты от реалий, Петя. *PARDON*

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      • Поросёнок Пётр

        Я и говорю, товарищ Вит, вы достойны Путина.

        Thumb up 3 Thumb down 1

        • Аноним

          А США достойны МакКейнов? Общество там не сказать что здоровое. А такие как МакКейн, бонза как минимум в третьем поколении, уже явно притомились стричь бонусы с американского народа.

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  9. Raven

    Черти с удовольствием потирают руки. Заждались сбитого летчика. ]:->

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