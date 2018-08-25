СМИ: Партию кокаина с логотипом «Единой России» обнаружили в Бельгии

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К выборам готовяться
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да какой тут юмор…
чтобы такие законы принимать, какие сейчас принимает едросовская дума, это надо быть под такой дурью и под такой дозой , что эти две тонны кокса — мелочь …
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