СМИ: Партию кокаина с логотипом «Единой России» обнаружили в Бельгии

«Единая Россия» с юмором отнеслась к информации, что в Бельгии были якобы обнаружены брикеты кокаина с изображением логотипа партии, пишет ТАСС.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина [направлявшегося] на этот раз из Бразилии в Бельгию. День задался, было, над чем посмеяться», — написал в субботу замсекретаря генсовета единороссов Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.

Ранее Радио Свобода со ссылкой на бельгийские и нидерландские СМИ сообщило о якобы обнаружении в порту города Гент 2 т кокаина, доставленного из Бразилии и упакованного в брикеты с логотипом «Единой России».