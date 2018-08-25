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СМИ: Партию кокаина с логотипом «Единой России» обнаружили в Бельгии

«Единая Россия» с юмором отнеслась к этой информации: «Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия», написал Евгений Ревенко.

25.08.2018 Фото: https://www.svoboda.org 2 коммент.

СМИ: Партию кокаина с логотипом Единой России обнаружили в Бельгии

Представитель бельгийской полиции держит в руках брикет с кокаином, маркированный логотипом «Единой России». Кадр из видео бельгийской телерадиокомпании VRT

«Единая Россия» с юмором отнеслась к информации, что в Бельгии были якобы обнаружены брикеты кокаина с изображением логотипа партии, пишет ТАСС.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина [направлявшегося] на этот раз из Бразилии в Бельгию. День задался, было, над чем посмеяться», — написал в субботу замсекретаря генсовета единороссов Евгений Ревенко на своей странице в Facebook.

Ранее Радио Свобода со ссылкой на бельгийские и нидерландские СМИ сообщило о якобы обнаружении в порту города Гент 2 т кокаина, доставленного из Бразилии и упакованного в брикеты с логотипом «Единой России».

 

 


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    К выборам готовяться :-D

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  2. Аноним

    да какой тут юмор…
    чтобы такие законы принимать, какие сейчас принимает едросовская дума, это надо быть под такой дурью и под такой дозой , что эти две тонны кокса — мелочь …

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