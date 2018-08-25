Запрещает кредитование России по новым санкциям США своим госбанкам

В «Федеральном регистре» США в пятницу опубликован документ Госдепартамента США о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа, пишет Интерфакс.

Этот пакет санкций коснется запрета на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В частности, новый санкционный пакет предусматривает прекращение содействия России, за исключением гуманитарной помощи, а также поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Согласно документу госдепа, санкции от 27 августа, в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, предполагают прекращение финансирования сделок по продаже оружия России.

Также в рамках нового санкционного пакета США прекращают кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США: отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США, включая Экспортно-импортный банк США.

Кроме того, ограничительные меры предполагают прекращение продажи в Россию в рамках Закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров Списка вооружений США.

Госдепартамент счел необходимым в интересах национальной безопасности США отменить применение этих санкций в отношении выдачи лицензий в поддержку правительственного сотрудничества по космосу и коммерческих космических запусков, предоставляя такие лицензии в каждом конкретном случае и в соответствии с политикой экспортного лицензирования для России до вступления в силу этих санкций.

Кроме того, санкции затронут экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности, и определенных в контрольном списке.

В начале августа Госдеп США объявил о намерении ввести два блока санкций против России: первый в конце этого месяца, а второй — в ноябре. Тогда ведомство не уточняло, какие именно ограничительные меры планируются, однако сообщалось, что они вступят в силу «примерно 22 августа».

Самое значительное влияние в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании «Аэрофлот», а также почти полное ограничение экспорта и импорта.